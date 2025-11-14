Auto cinesi, la ripresa è lenta (no, non hai capito)

In Cina, l'auto parte col freno a mano tirato. Ricordati, non stai leggendo Il Sole 24 Ore ma un magazine di motori: il significato della frase è quello letterale.

La notizia è che la Cina ha deciso: basta con gli scatti stile F1 al semaforo! O meglio, rimandati di qualche secondo.

Una nuova bozza di regolamento punta infatti a “domare” le partenze troppo grintose imponendo, a ogni accensione dell’auto, una modalità ''soft'' che richieda almeno 5 secondi per andare da 0 a 100 km/h.

Solo dopo, se il guidatore è di umore sportivo, potrà selezionare manualmente la modalità più veloce. Ogni volta. Sì, ogni volta.

Xiaomi SU7 Ultra: potenza esplosiva (che non puoi usare)

Cosa prevede la norma (detto semplice)

Un aggiornamento alla normativa nazionale (destinato a sostituire lo standard GB 7258-2017) introduce due punti chiave:

Accelerazione limitata all’avvio : di default, l’auto deve impiegare almeno 5 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Limitazione gestita via software: molto simile a una modalità Eco obbligatoria.



E non importa se l’auto è elettrica, termica o ibrida: la regola vale per tutti. Ma è ovvio che a soffrirne di più sarebbero i missili elettrici che oggi ti sparano a 100 km/h più velocemente di quanto tu riesca a dire “Plaid”.

A proposito, quali sarebbero le auto più colpite (poverine)? Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo costruito una tabella.

Acc. 0-100 km/h Perdita di orgoglio all’avvio Xiaomi SU7 Ultra 1,98 sec. alta Zeekr 001 FR 2,02 sec. altissima Tesla Model S Plaid 2,1 sec. drammatica BYD Yangwang U9 2,36 sec. moderata, ma fastidiosa

YangWang U9 Extreme: 0-100 km/h in 2,3 sec. (ma non in Cina)

Ecco, queste super-EV, dopo l’avvio, si ritroverebbero temporaneamente lente come una citycar anni ’90. Poi, certo, basta un click… ma bisogna ricordarselo ogni volta.

Non è finita qui

Aspetta, perché si aggira tra i banchi del Partito un’altra bozza di normativa. Senti qui: una legge che introduca l’obbligo, per i veicoli passeggeri lunghi almeno 6 metri, di equipaggiarsi di un allarme di superamento velocità.

Quando superano il limite massimo consentito (comunque non oltre 100 km/h), via di lampeggi, bip e tutto l’armamentario deterrente.

Rolls-Royce Phantom in Cina ha vita dura (no, solo lenta)

A rischiare, stavolta, sarebbero minivan XXL (molto gettonati da quelle parti), SUV extralong (idem), limousine da red carpet (o matrimoni particolarmente ambiziosi).

Mannaggia, la vecchia Rolls-Royce Phantom VII EWB, lunga 6,092 metri, rientrerebbe alla grande nella categoria “bippante”. La generazione successiva, appena sotto i 6 metri, tira invece un sospiro di sollievo.

Quindi l'auto cinese rallenta la sua corsa. Sì, ma non nel modo in cui forse speravano le Case occidentali.

Pubblicato da Redazione, 14/11/2025