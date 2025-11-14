Auto cinesi, la ripresa è lenta (no, non hai capito)

In Cina, l'auto parte col freno a mano tirato. Ricordati, non stai leggendo Il Sole 24 Ore ma un magazine di motori: il significato della frase è quello letterale.
La notizia è che la Cina ha deciso: basta con gli scatti stile F1 al semaforo! O meglio, rimandati di qualche secondo.
Una nuova bozza di regolamento punta infatti a “domare” le partenze troppo grintose imponendo, a ogni accensione dell’auto, una modalità ''soft'' che richieda almeno 5 secondi per andare da 0 a 100 km/h.
Solo dopo, se il guidatore è di umore sportivo, potrà selezionare manualmente la modalità più veloce. Ogni volta. Sì, ogni volta.
Xiaomi SU7 Ultra: potenza esplosiva (che non puoi usare)
Cosa prevede la norma (detto semplice)
Un aggiornamento alla normativa nazionale (destinato a sostituire lo standard GB 7258-2017) introduce due punti chiave:
Accelerazione limitata all’avvio: di default, l’auto deve impiegare almeno 5 secondi per passare da 0 a 100 km/h.
Limitazione gestita via software: molto simile a una modalità Eco obbligatoria.
E non importa se l’auto è elettrica, termica o ibrida: la regola vale per tutti. Ma è ovvio che a soffrirne di più sarebbero i missili elettrici che oggi ti sparano a 100 km/h più velocemente di quanto tu riesca a dire “Plaid”.
A proposito, quali sarebbero le auto più colpite (poverine)? Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo costruito una tabella.
|Acc. 0-100 km/h
|Perdita di orgoglio all’avvio
|Xiaomi SU7 Ultra
|1,98 sec.
|alta
|Zeekr 001 FR
|2,02 sec.
|altissima
|Tesla Model S Plaid
|2,1 sec.
|drammatica
|BYD Yangwang U9
|2,36 sec.
|moderata, ma fastidiosa
YangWang U9 Extreme: 0-100 km/h in 2,3 sec. (ma non in Cina)
Ecco, queste super-EV, dopo l’avvio, si ritroverebbero temporaneamente lente come una citycar anni ’90. Poi, certo, basta un click… ma bisogna ricordarselo ogni volta.
Non è finita qui
Aspetta, perché si aggira tra i banchi del Partito un’altra bozza di normativa. Senti qui: una legge che introduca l’obbligo, per i veicoli passeggeri lunghi almeno 6 metri, di equipaggiarsi di un allarme di superamento velocità.
Quando superano il limite massimo consentito (comunque non oltre 100 km/h), via di lampeggi, bip e tutto l’armamentario deterrente.
Rolls-Royce Phantom in Cina ha vita dura (no, solo lenta)
A rischiare, stavolta, sarebbero minivan XXL (molto gettonati da quelle parti), SUV extralong (idem), limousine da red carpet (o matrimoni particolarmente ambiziosi).
Mannaggia, la vecchia Rolls-Royce Phantom VII EWB, lunga 6,092 metri, rientrerebbe alla grande nella categoria “bippante”. La generazione successiva, appena sotto i 6 metri, tira invece un sospiro di sollievo.
Quindi l'auto cinese rallenta la sua corsa. Sì, ma non nel modo in cui forse speravano le Case occidentali.