Invasione dalla Cina. E in Cina chi comanda? Il "Sistema Solare"

Avatar di Lorenzo Centenari, il 29/09/25

15 minuti fa - Cinesi alla conquista dell'Europa. E quali marchi comandano in patria?

Brand cinesi alla conquista dell'Europa. E quali marchi comandano in patria? L'infografica che mappa il mega mercato locale

Le esplicite intenzioni di conquista del mercato auto europeo da parte dei Costruttori cinesi è l'argomento del 2025. Appassionante, certo (oltre che un pizzico angosciante).

Interessante, per leggere con maggior chiarezza le dinamiche automobilistiche sino-europee, può risultare anche scoprire cosa accade a monte. Ovvero: chi domina le vendite di auto in Cina, il più grande mercato auto al mondo, oltre che il più complesso a misurarsi. 

A nostro beneficio, ecco che sui social fa la sua comparsa un'infografica ultra-dettagliata. Una sorta di mappa concettuale, grazie a cui l'industria auto cinese è un po' più facile a comprendersi (sì, ''un po''). 

Autore del grafico è l'analista di settore Felipe Munoz, che pubblica la sua fatica sul proprio profilo Instagram. Buon divertimento (e usa lo zoom...). 

 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Felipe Munoz | Automotive (@carindustryanalysis)


Il mappaCina

In termini di fatturato, i quattro Gruppi più grandi della Repubblica Popolare sono, rispettivamente, Geely, BYD, Cherye Changan, con gli ultimi due interamente di proprietà statale.

Quattro maxi Gruppi catalizzano oltre la metà (56%) di tutte le vendite di auto in Cina. Tutti quanti ricevono sussidi dal governo di Pechino, ma in proporzioni variabili: le aziende più vicine al ''sole'' sono quelle con il maggiore coinvolgimento statale.

Attorno a ognuno dei ''Magnifici 4'' orbitano a loro volta intere galassie di brand. Alcuni dei quali sono noti anche in Europa. Altri no, per niente.

Oltre ai Big 4, altri importanti conglomerati sono SAIC e BAIC.

Mercato auto cinese, un sistema di cerchi concentrici (Felipe Munoz / Instagram)

Esistono tuttavia anche marchi medio grandi, o vere e proprie start-up, che nel 2025 mantengono ancora un certo grado di indipendenza. Come Nio, Leapmotor, XpengLi Auto.

China 100 Status Index

Munoz condivide anche un secondo grafico a piramide che mostra come i primi 100 marchi (109 per la precisione) si posizionano sul mercato in base al target di riferimento.

Al vertice della catena alimentare siedono brand ultra-premium come Hongqi, YangWang e Maextro. Un gradino sotto stanno Xiaomi, Nio e Li Auto.

Al di sotto ancora, i livelli premium e sub-premium sono affollati da nomi come Stelato, Denza, Aito e Xpeng.

La base della piramide è infine piastrellata di marchi budget poco conosciuti in Occidente, tra i quali Sinogold, Hima, Pocco e tanti, tanti altri.

 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Felipe Munoz | Automotive (@carindustryanalysis)


Selezione naturale

Come si evince, il mercato cinese è una costellazione sconfinata. Secondo gli analisti alla Munoz, è improbabile che tutti quei marchi, tra 10 anni, saranno ancora in circolazione.

Presto o tardi, i grandi Gruppi accorpereranno alcuni dei loro sotto-marchi, oppure li abbanderanno del tutto.

Quanti di questi marchi auto conosci? (Felipe Munoz / Instagram)

Un po' come accaduto in Europa e negli Stati Uniti, con nomi come Pontiac, Oldsmobile, NSU, Rover, Autobianchi e centinaia di altri marchi storici scomparsi dagli showroom nel corso dei decenni.

Tutti concordi, invece, che a non sparire, anzi a crescere in modo esponenziale, sarà l'influenza dell'industria auto cinese in giro per il mondo. Europa in primis. Italia inclusa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2025
