Una Geely è per sempre. Garanzia a vita: ecco per chi e come funziona

Lo sbarco in Italia del Gruppo di Hangzhou coi SUV EX5 (EV) e Starraly EM-i (PHEV) è accompagnato da una iniziativa inedita

Un po' come lo yogurt, la garanzia auto. Sai che c'è una data di scadenza ben precisa. A meno che lo yogurt, pardon, l'auto, non sia a marca Geely.

In procinto di sbarcare ufficialmente in Italia, Geely è già in vena di effetti speciali. Garanzia a vita. Sì, hai letto bene: a vita, senza limiti di tempo, né di chilometraggio.

Su Geely EX5 (crossover 100% elettrico) e Starray EM-i (SUV ibrido plug-in), cioè i primi due modelli Geely in vendita presto in Italia e in mostra al Salone Auto Torino dal 26 al 28 settembre, niente più conti alla rovescia dei classici 4 o 5 anni, 7 anni nei casi migliori.

Geely EX5, garanzia a vita

Ma cosa significa, più nella pratica? C'è il trucco? No, ci sono giusto alcune condizioni.

Gestita da Jameel Motors Italy e valida solo per il mercato italiano, la garanzia ''perpetua'' Geely è riservata ai primi 1.000 clienti. Solo i più veloci ad acquistare una Geely potranno dormire sonni tranquilli anche dopo decine di migliaia di chilometri.

La garanzia vita natural durante, inoltre, non comprende la batteria. Che è comunque garantita 8 anni.

La garanzia no limits, infine, decade se l'auto viene venduta, essendo applicata solo al primo proprietario.

Geely Starray EM-i: presto su questi schermi

Consapevole di una concorrenza sempre più agguerrita, soprattutto sul fronte elettrico e ibrido, Geely vuole dunque differenziarsi offrendo non solo tecnologia, ma anche una promessa rassicurante: l'auto durerà e noi saremo sempre lì a coprirvi le spalle.

Torneremo in argomento Geely in men che non si dica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2025