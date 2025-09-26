Una Geely è per sempre. Garanzia a vita: ecco per chi e come funziona

Un po' come lo yogurt, la garanzia auto. Sai che c'è una data di scadenza ben precisa. A meno che lo yogurt, pardon, l'auto, non sia a marca Geely.
In procinto di sbarcare ufficialmente in Italia, Geely è già in vena di effetti speciali. Garanzia a vita. Sì, hai letto bene: a vita, senza limiti di tempo, né di chilometraggio.
Su Geely EX5 (crossover 100% elettrico) e Starray EM-i (SUV ibrido plug-in), cioè i primi due modelli Geely in vendita presto in Italia e in mostra al Salone Auto Torino dal 26 al 28 settembre, niente più conti alla rovescia dei classici 4 o 5 anni, 7 anni nei casi migliori.
Ma cosa significa, più nella pratica? C'è il trucco? No, ci sono giusto alcune condizioni.
Gestita da Jameel Motors Italy e valida solo per il mercato italiano, la garanzia ''perpetua'' Geely è riservata ai primi 1.000 clienti. Solo i più veloci ad acquistare una Geely potranno dormire sonni tranquilli anche dopo decine di migliaia di chilometri.
La garanzia vita natural durante, inoltre, non comprende la batteria. Che è comunque garantita 8 anni.
La garanzia no limits, infine, decade se l'auto viene venduta, essendo applicata solo al primo proprietario.
Geely Starray EM-i: presto su questi schermi
Consapevole di una concorrenza sempre più agguerrita, soprattutto sul fronte elettrico e ibrido, Geely vuole dunque differenziarsi offrendo non solo tecnologia, ma anche una promessa rassicurante: l'auto durerà e noi saremo sempre lì a coprirvi le spalle.
Torneremo in argomento Geely in men che non si dica.