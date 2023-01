Centro Stile Geely a Milano: la capitale della moda apre alla creatività cinese

PROGETTO AMBIZIOSO CHE PUNTA AL DESIGN Geely è un gruppo cinese meno conosciuto in Europa; tuttavia, si tratta di uno dei più grandi costruttori di automobili al mondo. I suoi modelli sono molto apprezzati nei paesi asiatici, inoltre nella sua galassia orbitano brand come Volvo e Lotus e ha quote azionarie in altre Case automobilistiche di primo piano quali Mercedes e Aston Martin. Insomma, il colosso asiatico è una potenza in continua espansione e oggi ha deciso di insediarsi anche in Italia. Lo fa aprendo a Milano il Geely Innovation Design Center Italy nella vivace e dinamica location di Porta Nuova. Il nuovo polo ha sede all’interno della Torre Diamante, uno dei grattacieli di nuova costruzione del quartiere meneghino, e la Casa cinese è in piena fase organizzativa, alle prese con l’assunzione dell’intero staff e la gestione di tutti gli aspetti logistici.

Centro Stile Geely: inaugurato a Milano nel dinamico quartiere Porta NuovaUN HUB PER SVILUPPARE CONCEPT-CAR E MODELLI DI SERIE ''L'apertura di un hub europeo per il design e l'innovazione in una delle capitali mondiali della moda e del design è stata fortemente voluta per affermare il ruolo centrale della creatività nel presente e nel futuro del brand'', ha dichiarato il management cinese, sottolineando che il nuovo centro ha “l’obiettivo di diventare un partner chiave per il quartier generale del design Geely a Shanghai e per gli altri centri di design all'estero, lavorando su programmi di ricerca e sviluppo per concept car e veicoli di produzione”. Compito specifico del Geely Innovation Design Center Italy sarà quello di essere il fulcro per la realizzazione degli ambiziosi progetti del gruppo, per la definizione di strategie internazionali e lo sviluppo di prodotti per nuovi mercati. Insomma, da oggi ci sarà anche un po’ di creatività italiana nei progetti del colosso cinese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/01/2023