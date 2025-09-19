NIO Day 2025, il grande evento che riserva due grandi sorprese

Questo sabato, mentre prepari il pranzo, tieni sveglia la tua sete di nuove tecnologie. L’appuntamento con il NIO Day 2025 è fissato per le 19:00 a Hangzhou, che in Italia significa le 13:00 ora italiana.

Perché tanta agitazione? Perché quando NIO, colosso cinese delle auto elettriche premium, organizza il suo evento annuale, non si tratta mai di una semplice conferenza.

Presente i format alla ''Tesla AI Day'', o alla ''Apple Event''? Ecco. Solo in salsa Global Governance Iniative by China.

NIO Day 2025 non sarà una world premiere qualsiasi

Perché il NIO Day è un evento speciale

Fondata nel 2014, l’azienda è ormai un punto di riferimento globale nella mobilità elettrica intelligente (e all'occorrenza, ultraveloce), con oltre 800.000 vetture consegnate e una presenza internazionale che spazia da Shanghai a Monaco di Baviera, fino ad Abu Dhabi.

Con i suoi marchi NIO, ONVO e Firefly, il brand - come sa bene chi ha l'occhio lungo ed è sintonizzato notte e giorno con la Cina - ha l’obiettivo dichiarato nientemeno che di rivoluzionare la mobilità premium a zero emissioni.

Nuova Nio ET9, le foto spia

Dal 2017, il NIO Day è il palcoscenico delle anteprime più attese: dalla presentazione della prima vettura di serie e del concept di Battery Swap, fino al debutto della nuova ET9 e della quarta generazione delle stazioni di ricarica ultrarapida.

Quest’anno i riflettori saranno puntati su due protagonisti: il nuovo NIO ES8 (un SUV Dual Motor e tre file di sedili) e la NIO ET9 Horizon Edition (SUV coupé super prestazionale).

Due ottimi esempi di cosa bolle in pentola per il futuro della mobilità elettrica next level.

Come seguire la diretta

NIO Day 2025, la locandina

Per seguire l'evento da remoto, basta collegarsi ai canali ufficiali NIO su YouTube o LinkedIn, sabato 20 settembre dalle 19:00 (ora locale in Cina) – ovvero le 13:00 in Italia.

Vi incoraggia sapere che NIO Day è uno di quegli appuntamenti destinati a diventare un classico?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/09/2025