Nio ET9: il SUV cinese ai collaudi sulla neve, ma non come pensate voi... (video)

La tecnologia che troviamo a bordo dei veicoli moderni è talmente avanzata che nulla ci stupisce più, o quasi. Dalla connessione a Internet per gestire la domotica di casa, agli assistenti virtuali, fino ai dispositivi per il comfort dei passeggeri, è tutto un rincorrere l’ultima trovata hi-tech per il benessere dei passeggeri. E i cinesi, in questo campo, hanno fatto passi da gigante, tanto che in alcuni casi sembrano non essere secondi a nessuno. Prendete il costruttore Nio e il suo SUV ET9, che sarà in vendita dal prossimo anno in Cina e poi potrebbe debuttare su altri mercati. Il prototipo ancora ben camuffato, ha dato dimostrazione delle sue doti più di una volta, ma oggi sembra voler stupire tutti, vediamo perché

NEVE? NO PROBLEM... Sembra incredibile cosa possono fare le sospensioni del SUV asiatico, ma è tutto vero. Dopo una dimostrazione del sistema attivo SkyRide a gennaio, il costruttore orientale ha mostrato altri vantaggi meno convenzionali pubblicando questo nuovo video sul social media cinese Weibo in cui abbiamo visto l'ET9 che si scrolla letteralmente di dosso neve e ghiaccio saltellando da destra a sinistra mentre è fermo. Ciò è reso possibile dal sistema di ammortizzatori presente su ciascuna ruota controllati in modo indipendente da una pompa idraulica dedicata e da un chip altamente avanzato in grado di eseguire oltre sei trilioni di comandi al secondo.

Nio ET9: il SUV cinese punta al lusso e al comfort per i passeggeri UN SUV TOP DI GAMMA Essendo un modello di lusso, il complesso sistema di sospensioni attive intelligenti di Nio ET9 è sviluppato per offrire un'esperienza di guida di prim'ordine. Lo sport utility cinese competerà nel segmento extra-lusso come rivale di modelli del calibro di Mercedes-Maybach GLS e Rolls-Royce Cullinan. Il mese scorso, il produttore di veicoli elettrici ha mostrato le capacità dell'ET9 attraverso un test di vibrazione ad alta frequenza in cui il modello ha tenuto perfettamente due bicchieri d'acqua sopra il cofano del veicolo mentre le ruote rimbalzavano letteralmente da terra. A ciò è seguito un test delle sospensioni in cui una piramide di bicchieri non è caduta mentre il veicolo elettrico superava i dossi.

Nio ET9: le sospensioni elettroniche SkyRide lo liberano dalla neve e dal ghiaccioSI ERA GIÀ VISTO QUALCOSA DI SIMILE Sebbene questo genere di sospensioni completamente attive possa sembrare futuristica, il sistema esiste dagli anni '80, ovviamente in una versione meno avanzata: la società audio Bose sviluppò una sospensione elettromagnetica, che manteneva le auto piatte nelle curve e sui dossi. Tuttavia, tale tecnologia non è mai arrivata alla produzione poiché ritenuta troppo pesante e costosa per l’epoca. Il sistema Skyride di Nio sembra assolutamente sorprendente, e deve esserlo per competere con sistemi altrettanto efficaci come l’Active Ride opzionale della nuova Porsche Panamera. Il SUV Nio ET9 sarà in vendita nel 2025 con un prezzo di partenza di 800.000 CN¥ (circa 103.500 euro al cambio attuale). Potrebbero essere soldi ben spesi per un'auto così avanzata e… intelligente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/02/2024