Nio ET5 Touring, dalla Cina la riscossa delle station wagon? Video

Forme Taycan Sport Turismo, tanto lusso e prestazioni super (in velocità e in autonomia).

La conosciamo, noi italiani, essenzialmente per la supercar elettrica EP9, dententrice del record sul giro al Nürburgring. Tuttavia Nio, giovane brand cinese (2014) di grandi ambizioni, in giro per il mondo vende già una gamma intera di prodotti premium. E 100% elettrici, ovviamente. Ultima ad unirsi alla compagnia è Nio ET5 Touring, essenzialmente la variante station wagon di ET5 berlina. A giudicare dalle foto, niente male. Target di riferimento Nio è senz'altro Tesla, ma ET5 Touring sembra addirittura possa infastidire una certa Porsche Taycan Sport Turismo. Per design, per prestazioni. Sotto, se ti annoi, puoi riguardare il video della world premiere. Un video... ''holliwoodiano''.

RACING WAGON Nio ET5 Touring è alimentata da due motori. Il motore a induzione anteriore produce 201 cv, mentre il motore a magneti permanenti posteriore raggiunge quota 282 cv. Potenza totale di 483 cv, scatto 0-100 km/h in 4 secondi appena. Con pinze freni a quattro pistoncini, per fermare la sua corsa impiega un attimo: decelerazione 100-0 km/h in 33,8 metri.

Nio ET5 Touring, la wagon torna di moda?

FORMA E FUNZIONE Con linee semplici e ordinate, Nio ET5 Touring è indubbiamente un'auto di bell'aspetto. Accenni a Taycan Sport Turismo li troviamo nella fascia posteriore, mentre il gruppo ottico anteriore è molto Lucid Air. L'esterno può essere verniciato in 10 colori ''ispirati al cielo'' (accoppiati a mancorrenti sul tetto neri), cerchi da 19 e 20 pollici. Altri tocchi personalizzati includono pinze dei freni verniciate, gancio di traino, pacchetto Comfort e altro ancora. Il senso pratico di una wagon (bagagliaio da 450 litri a 1.300 litri, piano di carico piatto, portellone elettrico), la dinamica di una coupé sportiva - sostengono i suoi ingegneri - grazie a baricentro basso e perfetta distribuzione dei pesi (50:50). Disponibili due dimensioni di batteria. L'opzione da 75 kWh offre fino a 435 km di autonomia (calcolati secondo il ciclo WLTP), mentre la batteria da 100 kWh promette ben 560 km con una singola carica.

Nio ET5 Touring: potenza, autonomia, feeling di guida

ELETTRONICA Cos'altro? Un sacco di lusso e tecnologia. In abitacolo, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un display sulla console centrale da 12,9 pollici con Nomi, l'assistente virtuale AI del marchio. Fanno parte del pacchetto anche un sistema audio Dolby Atmos a 23 altoparlanti e un tetto apribile panoramico. In opzione, si possono scegliere sedili anteriori regolabili elettricamente in 14 direzioni con funzionalità di ventilazione e massaggio. Tutte le varianti utilizzano l'Adam Super Computing di Nio, composto da quattro chip Nvidia Drive Orin X e 1.016 TOPS di potenza di calcolo. Sul fronte della sicurezza, ecco un totale di 23 funzioni di assistenza alla guida e sette airbag. Gli upgrade via etere consentono a Nio di introdurre aggiornamenti per tutta la durata dell'auto.

Interni minimal e super tecnologici

IL LANCIO Inizialmente, Nio ET5 Touring sarà in vendita in Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Norvegia. Il prezzo deve ancora essere annunciato, ma ci si aspetta una cifra a metà strada tra Tesla Model 3 e Model Y. Tesla, che - a differenza di MG, che vende MG5 - una wagon non ce l'ha. A ragione, o a torto. Lo stabilirà il mercato: non vuoi mai che un giorno ''wagon'' faccia nuovamente ''fico''.

Nio ET5 Wagon per sfidare Tesla su un nuovo campo di gioco

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/06/2023