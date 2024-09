Rolls-Royce e Maybach taglia XS? Con le microcar cinesi stile e hi-tech sono tutto

Uno status symbol, un oggetto che definisce l’appartenenza a una ristretta nicchia di benestanti che possono permettersi automobili dal valore elevatissimo. Per esempio, esemplari “nobili” come quelli costruiti da Rolls-Royce o Maybach, che appartengono di diritto a questa casta elitaria. Ma adesso arrivano i cinesi e… guardate voi stessi. Le auto asiatiche hanno fatto molta strada negli ultimi cinque anni, con un notevole aumento della qualità costruttiva, del design e della tecnologia. Tuttavia, in Cina ci sono ancora un sacco di auto stravaganti e queste versioni in miniatura di una Rolls-Royce Phantom e di una Mercedes-Maybach GLS sono tra le più curiose, proprio come questi due modelli pizzicati sulla piattaforma social cinese Weibo. Sembra che questa coppia sia stata recentemente avvistata in occasione di un evento organizzato per presentare nuove microcar in quel paese e possono essere viste accanto a una flotta di altri veicoli a quattro ruote, simili alle kei-car giapponesi.

Microcar cinesi: il profilo dell'automobilina che costa circa 1.800 euroMINI ROLLS PER TUTTI La mini RR Phantom è forse la più intrigante. Proprio come una vera Rolls, l’automobilina sfoggia una grande calandra con finitura cromata, sebbene non possa sfoggiare il famoso Spirit of Ecstasy, ci mancherebbe…. Sistemati su entrambi i lati della griglia ci sono fari simili nella forma a quelli della Phantom, ma il bagliore blu delle lampadine li fa sembrare piuttosto economici. È stato anche montato un set di piccole luci diurne a LED per dare un tono più sofisticato al look. Anche le fiancate della mini auto traggono ispirazione dalla Phantom. Ciò è particolarmente evidente nelle maniglie delle portiere anteriori e posteriori che si collegano tra loro. Ci sono persino porte posteriori che si aprono controvento.

LA SIMIL MAYBACH PIÙ PICCOLA CHE C'È Curiosamente, la replica della Mercedes-Maybach GLS sembra essere la stessa auto della Phantom, anche se con uno stile differente dell’anteriore. Sparita la griglia Rolls-Royce, al suo posto ce n'è una cromata ancora più grande, proprio come sul maxi SUV Maybach. Ci sono anche nuovi fari, prese d'aria e accenti cromati sul paraurti anteriore. Gli interni della coppia non sono lussuosi come quelli di una Rolls-Royce o di una Mercedes. Tuttavia, non sono nemmeno di aspetto economico, tutt’altro. I rivestimenti hanno colori vivacissimi, un singolo display incorpora lo schermo di infotainment e il quadro strumenti digitale, mentre c'è anche un sistema di luci soffuse che regala un ambiente raffinato, oltre a bocchette di aerazione circolari, chiaramente ispirate a quelle utilizzate dalle Mercedes. Non abbiamo dettagli sui motori delle due mini auto, ma sappiamo che entrambe sono già in vendita a circa 14.000 yuan ciascuna, ovvero poco meno di 2.000 dollari, circa 1.800 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/09/2024