Deepal S05, quanto costa la "baby" Changan (e perché è da prendere sul serio)

Se a Deepal S07 il Costruttore assegna il ruolo di ''ragazza immagine'' in Europa, Changan Deepal S05 è la concorrente meno vanitosa delle due, ma non per questo meno interessante. Anzi: il contrario, sotto alcuni aspetti. Tipo: i prezzi.

Per sapere chi è Changan, quali legami ha con l'Italia e perché se ne parla proprio adesso, vatti a leggere (e ne vale la pena) il primo contatto di Deepal S07, il SUV coupé campione di design. Qui scriviamo due righe sul fratello più piccino (ma non tanto).

Changan Deepal S05

Changan Deepal S05 è un C-SUV elettrico che - come S07 - punta su tecnologia, praticità e uno stile pensati per i gusti europei.

Progettato tra Torino e Birmingham, combina linee pulite e un’impostazione razionale. Lunga 4,6 metri, promette un comfort da segmento premium grazie a un’abitabilità maxi e a qualità dei materiali di livello medio alto.

Diciamo che, rispetto a Deepal S07, più grande e più orientata ai lunghi viaggi, Deepal S05 punta più su maneggevolezza e versatilità quotidiana, mantenendo però lo stesso approccio “human-centric” alla tecnologia.

Changan Deepal S05 è lunga 4,60 metri

Due versioni: a trazione posteriore e a trazione integrale bi-motore. Riassumiamo le specifiche in una tabella.

Deepal S05 RWD Deepal S05 AWD Lungh. / Largh. / Alt. 4.598 / 1.900 / 1.600 mm 4.598 / 1.900 / 1.600 mm Passo 2.880 mm 2.880 mm Peso a vuoto 1.940 kg 2.040 kg Trazione posteriore integrale Potenza 200 kW / 272 CV 320 kW / 435 CV 0–100 km/h 7,5 secondi 5,5 secondi Batteria LFP 68,8 kWh LFP 68,8 kWh Autonomia WLTP 485 km 445 km Consumi WLTP 15,9 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km Ricarica DC 200 kW (30–80% in 15 min) 200 kW (30–80% in 15 min) Bagagliaio 492 - 1.250 l + frunk 159 l 492 - 1.250 l + frunk 125 l Capacità di traino fino a 1.600 kg fino a 1.600 kg

Al centro dell’abitacolo spicca lo Smart Cockpit con display orientabile da 15,4”, affiancato da head-up display con realtà aumentata (a seconda dell’allestimento). Non mancano aggiornamenti OTA, comandi vocali evoluti e materiali sostenibili come la pelle vegana.

Changan Deepal S05, il posto guida

Di serie 17 sistemi ADAS per la guida assistita di livello 2, mentre la dotazione è completata da garanzie estese: 7 anni o 160.000 km sul veicolo e 8 anni o 200.000 km sulla batteria.

Ed ecco il prezzo. Tre versioni (Pro, Max, Max AWD), listino di partenza fissato a 36.990 euro, vendite dai primi mesi del 2026 (rete vendita e assistenza in fase di definizione).

Changan Deepal S05 da 37.000 euro circa

Sì, Changan Deepal S05 entra nel segmento dei C-SUV elettrici con un posizionamento piuttosto aggressivo.

Per capirci: a parità (o quasi) di dimensioni e autonomia, potenziali rivali dirette come Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 o Hyundai Ioniq 5 superano facilmente la soglia dei 40.000 euro, spesso con dotazioni comparabili solo salendo di allestimento.

Il risultato è un SUV elettrico dal rapporto prezzo/dotazioni tra i più interessanti del segmento, soprattutto per chi cerca un’alternativa concreta ai marchi più affermati. Per chi è più... esploratore, insomma.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/12/2025