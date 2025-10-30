E anche il primo SUV cinese entrò nel giro del car tuning

Quando la Cina incontra la Germania, e scocca la scintilla. Chi l’avrebbe detto, un po' di tempo fa, che un tuner deutsche avrebbe messo mano a un SUV con etichetta made in China?

E invece, abìtuati. Leapmotor, brand sotto ombrello Stellantis, si mette a fare progetti con i tedeschi di Irmscher. Sì, proprio quelli che una volta truccavano le Opel dei nostri sogni adolescenziali (e anche altro).

Leapmotor C10 by Irmscher (eh, già...)

La ''cavia'' è Leapmotor C10 e il risultato si chiama i C10, uno spavaldo elettroSUV tirato a lucido e pronto a farsi notare sulle Autobahn.

Limited edition

Solo 250 esemplari di questa Leapmotor al peperoncino, con cerchi a cinque razze belli grossi, una riga rossa da tamarro elegante e un piccolo spoiler posteriore che sghignazza “sono elettrica, ma non mi tiro indietro”.

Leapmotor i C10 Irmscher: il primo SUV cinese elaborato ''all'europea''

Sotto il vestito, poco cambia

Irmscher non ha toccato il motore, e in fondo non ce n’era bisogno. La versione AWD di Leapmotor C10 già spara 590 CV e fa lo 0-100 in 4 secondi netti (e grazie a un pacco batterie da 81,9 kWh, fa 437 km con una ricarica).

Solo qualche ritocco alle sospensioni, per un comportamento più “alla tedesca”. Cioè rigido, sì, ma con classe.

Prezzo (quasi) premium

Leapmotor i C10 Irmscher costa 49.900 euro

Il tutto a 49.900 euro, circa 5.000 in più rispetto alla versione standard. D’altronde, il tuning d'autore ha il suo prezzo.

E anche se nel 2025 suona ancora strampalata, non è detto che ai raduni a tema, un giorno, il capobranco parli mandarino.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/11/2025