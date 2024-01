Android Auto, dal 2024 nuove funzionalità. E sale a bordo Google Chrome

Nota bene, parliamo di due esperienze differenti. Perché un conto è Android Auto intesa come applicazione, un'altra cosa è invece Android Automotive, intero sistema operativo nel quale è integrato l'infotainment dei modelli più recenti di taluni marchi, prendi Renault e Volvo. Al CES 2024, Google mostra alcuni aggiornamenti per entrambi.

Android Auto e Google Automotive ''evolution''

ANDROID AUTO 2024

La release 11.1 del popolare protocollo di mirroring delle principali app del proprio smartphone con sistema operativo Android aggiunge alla precedente versione alcune nuove funzionalità. Ad esempio, i veicoli elettrici possono condividere informazioni sulla batteria in tempo reale con Google Maps. Tra i vantaggi, il sistema di navigazione è in grado di fornire il livello stimato della batteria all’arrivo a destinazione, suggerire soste di ricarica lungo il percorso, inoltre anche stimare il tempo necessario per la ricarica in base al veicolo. L'upgrade 2024 porta con sé anche maggiore coerenza grafica tra Android Auto e i dispositivi mobili: sul display di bordo compaiono sia le icone delle app con il design originale sullo smartphone, sia lo stesso sfondo configurato sul dispositivo. Anche la schermata iniziale dovrebbe essere simile a quella del telefono. Sotto, breve video demo.

ON/OFF Android Auto riceve anche altre modifiche minori, incluso un pulsante Disconnetti per le connessioni wireless. La nuova opzione torna utile agli utenti che desiderano utilizzare un altro dispositivo Android (diverso dal telefono principale) per eseguire Android Auto, consentendo loro di disconnettere il proprio dispositivo principale con la semplice pressione di un pulsante. Senza tale opzione, l'unico modo per farlo oggi è disconnettere il Bluetooth, nel qual caso si interrompe anche la connessione con smartwatch e altri accessori Bluetooth.

USCITA La nuova funzione debutta nel corso del 2024 su Ford Mustang Mach-E e su F-150 Lightning: si diffonderà quindi ad altri veicoli, anche se al momento mancano informazioni specifiche.

Nuovo Android Auto presto su questi schermi

ANDROID AUTOMOTIVE 2024

Detto dell''app'' Android, passiamo ad Android come intera architettura. I modelli dotati di Google integrato stanno ricevendo una serie di nuove app, incluso il browser Chrome, nient'altro che il motore di ricerca più diffuso al mondo. Unico requisito per avviare Google Chrome su un infotainment Android Automotive, l'auto deve essere ferma. Non appena il veicolo prende a muoversi, la navigazione si interrompe in automatico. Provvidenziale lato sicurezza e, in fondo, poco male: puoi esplorare il web direttamente dal display di bordo mentre aspetti i figli davanti a scuola, o mentre sei alla stazione di ricarica e attendi che la batteria raggiunga il 100%. Vai di mini-video demo.

COME AL PC L'interfaccia Google Chrome per Android Automotive è familiare, essendo ispirata ai tablet e ai dispositivi desktop. Una barra delle schede nella parte superiore dello schermo (ideale se desideri navigare su più siti web contemporaneamente), una pagina iniziale che fornisce l'accesso con un solo tocco ai ''preferiti'', la classica casella di ricerca per inoltrare rapidamente le tue ''query'' a Google. Tra le nuove app, debuttano Crunchyroll, PBS Kids e - a grande richiesta - The Weather Channel. App a parte, i proprietari possono inviare intinerari di viaggo pianificati da remoto - da dispositivi Android o iOS - direttamente al sistema dell'auto.

Display di bordo come il PC di casa

USCITA Gli aggiornamenti sono in fase di lancio per selezionati veicoli Polestar e Volvo, come parte di un ''beta test''. Guardando al futuro, sappiamo che Google Automotive equipaggerà entro fine 2024 anche veicoli anche Ford e Nissan, mentre Porsche si unirà al club bel 2025. Google afferma inoltre che verrà presto implementata su alcune auto Volvo - e in futuro, anche altri marchi - la tecnologia della chiave digitale. E abbiamo il terzo e ultimo video teaser.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/01/2024