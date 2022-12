Benzina e Diesel ancora in calo, la verde a 1,625 euro/litro

L’ultima settimana del 2022 si apre con un ulteriore ribasso dei prezzi di benzina e Diesel. Dal bollettino di lunedì 26/12/2022 pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica arrivano dunque buone notizie per i consumatori (qui il bollettino completo). L’analisi del Ministero fotografa la media settimanale dei prezzi dei carburanti dal giorno 19/12/2022 al 25/12/2022, evidenziando un calo del 2,23% per la benzina (self-service 1.625 euro/litro), rispetto ai 7 giorni precedenti (1,662 euro/litro): valori che non si vedevano da giugno 2021. Un trend al ribasso interrotto solo da un lieve rialzo a inizio dicembre.

Il grafico mostra l'andamento dei prezzi di DIesel e benzina

VEDI ANCHE

POSSIBILI RIALZI Notizie incoraggianti anche per il Diesel, che passa da 1,717 euro/litro (self-service) del periodo 12-18 dicembre a 1,689 euro/litro della scorsa settimana. Una variazione percentuale pari all’1,63%, leggermente inferiore a quella della verde e che si traduce in un risparmio per il consumatore di circa 3 centesimi ogni litro di gasolio. Per ritrovare un prezzo simile, tocca tornare allo scorso febbraio. La progressiva discesa dei prezzi dei carburanti in realtà è in controtendenza rispetto all’azione del nostro Governo, che dallo scorso primo dicembre ha limato gli sconti sulle accise (qui il nostro approfondimento). Se a ciò si aggiunge l’aumento delle tensioni geopolitiche con la Russia e la difficile situazione climatica negli Stati Uniti, non è difficile prevedere un progressivo innalzamento dei prezzi alla pompa per i tempi a venire.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/12/2022