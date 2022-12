Area B di Milano, attiva la piattaforma per la deroga ai Diesel Euro 5

Aperta la piattaforma online per chi ha acquistato un’auto nuova (anche in leasing o con noleggio a lungo termine) per l’accesso alla Area B

Dopo le deroghe annunciate qualche settimana fa, il Comune di Milano ha aperto la piattaforma online che permette ai possessori di auto Diesel Euro 5 di ottenere una deroga per l’accesso all’Area B, la nuova ZTL inaugurata - tra polemiche e contestazioni - lo scorso mese di ottobre.

Area C e Area B di Milano: slittano i nuovi divieti

LE DEROGHE Chi possiede un’autovettura Diesel Euro 5 e ha sottoscritto (o sottoscriverà entro il 31 marzo 2023) un contratto di acquisto per una nuova vettura Euro 6, anche in leasing o con la formula del noleggio a lungo termine, potrà continuare a circolare in Area B fino all’arrivo della nuova auto, e comunque non oltre il 30 settembre 2023.

PER TUTTI La domanda di deroga può essere fatta a questo indirizzo, e può essere presentata dai residenti a Milano, ma anche dai non residenti, così come dai proprietari di taxi, NCC e titolari di licenze comunali di esercizio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/12/2022