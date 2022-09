Area B Milano, quando a non poter entrare è il poliziotto

''Io non posso entrare'', e quando a pronunciarlo è un poliziotto, suona proprio strano. Eppure è proprio ciò che potrebbe accadere dal 1° ottobre in avanti, cioè a partire dalla data in cui entrano in vigore i nuovi divieti in Area B a Milano. Per le Forze di Polizia, nessuno sconto: se un agente, per raggiungere la sede operativa, guida un benzina pre Euro 3 o un diesel pre Euro 6, non gode di nessuna deroga al regolamento. Uniche opzioni, la franchigia di 50 accessi annui o il ricorso al sistema Move-in (vedi la nostra guida). E questo, al sindacato Coisp (Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), va di traverso.

FATTA ECCEZIONE PER A dare notizia della disputa è Il Giornale. Come noto, ai divieti di accesso alla maxi Ztl cittadina, il Comune di Milano prevede specifiche deroghe. Tra le categorie autorizzate a circolare liberamente anche in assenza dei requisiti, anche i cosiddetti ''turnisti'', ovvero i lavoratori che percorrono il tragitto casa/lavoro andata e ritorno, purché all'interno di una fascia oraria caratterizzata da una ridotta offerta di trasporto pubblico. Oppure, in quei casi in cui il turno di lavoro inizia prima delle 7 di mattina, o si conclude dopo le 21. Il punto è che non tutti i polizotti sono turnisti. Non lo sono, ad esempio, i membri della Squadra Mobile, della Digos o dell'Ufficio Immigrazione. Per loro, nessuna eccezione: Coisp lancia così il proprio ''ultimatum''.

VEDI ANCHE

AUT AUT ''Chiediamo una deroga per tutti quegli agenti che si recano in città per motivi di lavoro, non solo - lamenta Mauro Guaetta, segretario generale Coisp Milano - per coloro che prestano servizio su turni. Lo chiediamo per il corpo di Polizia in quanto tale. Lo chiediamo in nome della collaborazione che lega la Questura di Milano e l'amministrazione comunale e della particolare situazione di allerta sicurezza. Voglio ricordare, a titolo di esempio, come Milano sia l'unica città in Italia a usufruire di un servizio gratuito come Polmetro che impiega 40 agenti nella metropolitana. O la deroga ad Area B - conclude Guaetta -, o abbandoneremo Polmetro e impiegheremo quei 40 agenti in pattuglie sulle strade''. A Beppe Sala e al suo staff, il compito di risolvere la grana.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/09/2022