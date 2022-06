Stop diesel Euro 5 in Area C Milano, eccetto residenti? La richiesta

Dimmi dove abiti e ti dirò quali divieti dovrai osservare. Se risiedi in Area C, potrai guidare la tua auto ancora per un po', anche sotto casa. In fondo, limitando la circolazione ai soli ''forestieri'', il traffico e l'inquinamento calano comunque. Questo, in estrema sintesi, il pensiero maturato in seno al parlamentino del Municipio 1 di Milano ed espresso tramite un documento firmato dalla quasi totalità dei consiglieri, Verdi esclusi. Rinviare di un anno lo stop ai diesel Euro 5 in Area C, almeno per i residenti: anziché dal 1° ottobre 2022, come da delibera comunale, dal 1° ottobre 2023. Giusto o sbagliato?

EMERGENZE Come ragione primaria della proposta - primo firmatario il consigliere del Pd Fabio Arrigoni - i rappresentanti dei cittadini adducono le difficoltà economiche: ''Nonostante il Municipio 1 da tempo richieda provvedimenti di maggiore limitazione del transito di veicoli nel centro storico, anche nel milanese il perdurare dell'emergenza sanitaria e il recente conflitto in Ucraina - recita l’ordine del giorno — hanno avuto ripercussioni sulla capacità di spesa delle famiglie. A sua volta, la disponibilità immediata di veicoli nuovi sta subendo limitazioni connesse alla produzione contenuta per scarsa disponibilità di componenti''. A possedere un diesel Euro 5, in Area C sarebbe - secondo le stime - una quota dell'11% del totale degli utenti.

VEDI ANCHE

IN ATTESA La palla passa ora al sindaco Giuseppe Sala. Ascolterà le preghiere degli abitanti del centro, oppure declinerà l'invito e non farà differenze tra residenti e visitatori? Per tutti i divieti alle auto diesel in programma nei prossimi mesi e anni nelle maggiori città italiane, ti invitiamo a consultare la nostra mini video guida.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2022