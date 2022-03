Area C e B di Milano: slittano i divieti per i diesel Euro 3, 4 e 5

In approvazione al Comune di Milano una delibera per rinviare i divieti anti inquinamento per i benzina Euro 2 e i diesel Euro 3, 4 e 5

Dal prossimo primo aprile sarebbero dovuti scattare alcuni importanti provvedimenti volti a limitare l’ingresso in città a Milano delle auto inquinanti, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda i motori diesel Euro 4 ed Euro 5. Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al Covid, la Giunta del comune di Milano ha deciso di rinviare l’entrata in vigore di questi divieti.

Area C e Area B di Milano: slittano i nuovi divieti

Al momento l’unica cosa certa è che il blocco NON scatterà il primo aprile, e slitterà di qualche mese. In questo modo, dicono da Palazzo Marino, i cittadini avranno più tempo per adeguarsi alle restrizioni anti inquinamento. La Giunta sta discutendo su due possibili date: il 1 giugno oppure il 1 ottobre (con una probabilità maggiore per quest’ultima, stando alle nostre fonti). La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

L’inasprimento delle misure chiuderà l’accesso alla Cerchia dei Bastioni (che contraddistingue l’Area C del comune di Milano) a tutte le automobili Euro 2 a benzina, diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, che non potranno più entrare neppure pagando il ticket. Con la decisione della Giunta, il divieto non entra in vigore il primo aprile ma è posticipato di qualche mese, al primo giugno oppure al primo ottobre.

Prima della decisione di posticipare le nuove misure, le auto benzina Euro 2 e diesel Euro 3 e 4 avrebbero dovuto trovare “chiusa” tutta l’Area B (che comprende quasi tutto il territorio cittadino) dal primo aprile. Il divieto scatterà invece dal primo giugno o dal primo ottobre, a seconda della decisione che prenderà la Giunta milanese in queste ore. Confermato invece lo stop all’Area B dal primo ottobre per tutti i diesel Euro 5. Per tutte queste auto è però prevista una piccola scappatoia, sotto forma di scatola nera da installare in auto, e che tiene conto dei km percorsi all’interno della ZTL milanese.

QUANTE AUTO COINVOLTE Sono davvero tante le automobili coinvolte in queste nuove misure anti inquinamento: solo nel 2021 rappresentavano il 43,1% dei mezzi in entrata in Area C (erano il 47,9% nel 2020, 50,8% nel 2019).

Giro di vite importante anche per le auto ibride, quelle che inquinano di più (oltre i 100 g/km CO2): dal primo ottobre, infatti, per entrare in Area C dovranno pagare il ticket come tutte le altre. Una misura che coinvolgerà circa il 70% delle auto che attualmente entrano nella ZTL milanese.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/03/2022