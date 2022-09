MoVe-In: a Milano i Diesel Euro 5 possono circolare con la scatola nera

Come si usa, quanto costa e come funziona la scatola nera MoVe-In, per non rottamare le tue vecchie auto Diesel e a benzina

Attenzione, il tempo stringe: il nuovo giro di vite scatta il 1° ottobre 2022, quando le auto Diesel Euro 5 o più vecchie, così come i benzina Euro 2 e precedenti, vengono banditi dall'Area B di Milano, mentre i veicoli a gasolio Euro 4 sono sottoposti a limitazioni in tutta la Regione Lombardia. Per chi non può o non vuole cambiare l'auto c'è una soluzione al problema, il servizio Move-In, che funziona con una scatola nera da installare sull'auto. Ecco come si fa per metterlo in pratica.

MoVe-In è un'alternativa alle deroghe ordinarie per i veicoli a benzina Euro 0, 1 e 2, e a gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5: ad oggi soggetti a limitazioni alla circolazione nell'Area B di Milano e in altre aree della Lombardia. Nella fattispecie, senza MoVe-In i veicoli delle categorie di cui sopra non possono circolare in Area B dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. Aderendo a MoVe-In si stabilisce un tetto massimo di chilometri annui percorribili dal veicolo in qualsiasi giornata e fascia oraria. Ci pensa un dispositivo elettronico chiamato black-box (scatola nera), da far installare nel veicolo, a conteggiare i chilometri effettivamente percorsi. Attenzione, non essendo più soggetti al meccanismo delle fasce orarie i chilometri vengono scalati dal totale anche quando le telecamere di Area B sono spente, cioè quando le auto che non aderiscono a MoVe-In potrebbero entrare liberamente. Inoltre Move-In non ti mette al riparo dai blocchi straordinari del traffico, che sarai comunque tenuto a rispettare.

L’adesione al servizio MoVe-In ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione. Il primo anno spendi 50 euro, di cui 30 euro per l'installazione della scatola nera (black-box) e 20 euro per utilizzare il servizio; ogni anno successivo puoi rinnovare al costo di 20 euro, ma attenzione: non è previsto il rinnovo automatico e sei tu a dover effettuare un nuovo pagamento anticipato. Esauriti i chilometri consentiti in base alla tipologia della tua auto, riceverai una notifica tramite l'app sullo smartphone e per e-mail.

MoVe-In, la tabella delle soglie chilometriche annuali in Area B di Milano

Per prima cosa ci si deve iscrivere online sulla pagina Internet dedicata al servizio Move-In del sito della Regione Lombardia. Per potersi registrare servono lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure la Carta Nazionale dei Servizi (la Tessera Sanitaria munita di microchip), ma per utilizzare quest'ultima servono l'apposito lettore e chiaramente il PIN. Una volta registrato, ti verrà data la possibilità di scegliere il fornitore del servizio e l'installatore da cui andare per farti montare in auto la scatola nera, con il codice che riceverai al termine dell'iscrizione e del pagamento. Fatto ciò, potrai scaricare nel tuo smartphone l'app gratuita che trovi sugli app store di Apple, Android e Huawei, per monitorare i tuoi spostamenti.

L'app MoVe-In di Regione Lombardia su Play Store Android

PRIMA LOMBARDIA, POI MILANO Attenzione, iscrivendoti al servizio MoVe-In hai automaticamente accesso alle aree interessate della Lombardia, ma non all'Area B di Milano, per la quale devi selezionare - senza costi aggiuntivi - la voce specifica Move-In per Area B nella tua area personale sul sito. Inoltre, per godere dei chilometri compresi nell'offerta MoVe-In devi attendere di ricevere per email e sull'app del telefonino la notifica che il servizio per Area B è stato attivato: fino ad allora dovrai attenerti alle limitazioni e alle deroghe standard, che prevedono:

50 giorni di accesso e circolazione dinamica da effettuare entro 12 mesi dalla data del primo accesso alla ZTL Area B

25 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno riservati ai residenti a Milano e alle imprese aventi sede operativa in Milano

5 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno riservati ai non residenti a Milano e alle imprese che non hanno sede operativa in Milano.

Nel momento in cui MoVe-In per Area B sarà attivata, non potrai più approfittare delle deroghe di cui sopra, anche se non godute.

MoVe-In, che verrebbe da tradurre con ''entra'', è in realtà l'acronimo di Monitoraggio Veicoli Inquinanti. In pratica individua gli spostamenti dell'auto tramite una scatola nera dotata di GPS, che consente al sistema di contare i chilometri percorsi all''interno di un'area circoscritta e di trasmetterli quotidianamente a una centrale operativa. Un abbonamento annuale rinnovabile dà diritto a un tot di strada come riportato dalla tabella qui sotto relativa all'intera Regione Lombardia. Ricorda che le auto private sono quelle della categoria M1.

NOTA L'Area 1 corrisponde agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l’aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A (definita come pianura ad elevata urbanizzazione nella DGR 2605/11). Area 2 è tutta la zona A definita nella delibera di Giunta regionale n. 2605/11 a esclusione dei comuni inclusi in Area A1

Una volta iscritti a MoVe-In si può sospendere l'adesione prima della scadenza annuale. Si fa online, direttamente sulla piattaforma a cui ci si è iscritti per utilizzare il servizio ed è un'operazione necessaria nel caso si venda l'auto: così da permettere ai nuovi proprietari di registrare a proprio nome l'eventuale adesione a MoVe-In.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/09/2022