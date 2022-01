Stop alle auto a benzina: quali e dove non possono più circolare

Negli ultimi anni il tema dominante è stato lo stop alle auto Diesel, ma con un parco circolante che sfiora i 15 anni di età media per le auto a benzina, in base ai dati ACI più recenti, le ultime restrizioni fanno paura anche a loro. Il 14% di queste appartiene alla classe di emissione Euro 0, Euro 1 o Euro 2 e anche queste ultime, che rappresentano oltre il 5% del circolante, a Roma possono muoversi solo sabato, domenica e festivi nella ZTL Anello Ferroviario. A Milano sono già bandite dalla cosiddetta Area C e verranno messe fuori gioco in tutta la città da ottobre. Allarmi localizzati o generalizzati? Di seguito, la situazione nelle regioni interessate, ma prima scopri a quale classe appartiene la tua auto sul Portale dell'automobilista.

Parco circolante - ACI 2020

Sono ben 76 i comuni della Regione Piemonte interessati dallo stop permanente alle auto a benzina: la lista completa la trovate nel PDF allegato in fondo all'articolo. In particolare, in queste zone vige il divieto di circolazione sia dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) sia di quelli per il trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2. Stop anche per i veicoli a GPL e metano, ma solo fino all' Euro 1.

La falce cala il 1° ottobre 2022 sulle auto a benzina Euro 2. Le Euro 0 e 1 erano già state bandite l'11 gennaio 2021 in tutti i comuni, compresi quelli con meno di 30.000 abitanti. Lo stato di emergenza dovuto alla pandemia di COVID-19 non ha indotto ad attuare alcuna deroga. Le auto a benzina Euro 3, a Milano, potranno circolare fino al 1° ottobre 2025.

Limitazioni alla circolazione in Lombardia

VEDI ANCHE

Fino al 30 aprile 2022 in Veneto sono banditi dalla circolazione gli autoveicoli adibiti a trasporto persone (categoria M) e trasporto merci (categoria N) alimentati a benzina Euro 0 ed Euro 1. Basta però il primo grado di allerta per superamento dei livelli di particolato in atmosfera – l'Arancione – per far scattare in alcuni comuni anche il blocco delle Euro 2. A Padova e Verona, per esempio, lo stop è dalle 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Il blocco interessa anche i tratti autostradali che attraversano il territorio comunale.

In attesa che il blocco venga ufficializzato anche per il 2022, già nel 2021 i mezzi a benzina fino alla classificazione Euro 1 non potevano circolare a Genova nella zona centrale, fra piazza Dinegro e Brignole, fatta salva la sopraelevata Aldo Moro e le relative rampe di accesso. Il divieto d'accesso era in vigore nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 07 alle 19.

La mitica Fiat Panda 4x4

Nell'agglomerato di Bologna e nei comuni volontari con più di 30.000 abitanti, fino al 30 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 non possono circolare le auto a benzina Euro 2 o precedenti. Vietata la circolazione delle Euro 1 nei comuni sotto i 30.000 abitanti nelle medesime fasce orarie (qui l'elenco completo). Sono esentati dalle limitazioni i possessori di un solo veicolo per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19.000 euro, muniti di autocertificazione.

I giri di vite nella regione riguardano solo i Diesel, mentre le auto a benzina Euro 1 erano già vietate nella zona di Firenze, nell’area della Ztl e tra le circonvallazioni tra viale Amendola-Giovine Italia e piazza della Libertà: sin dal 31 marzo 2021.

Audi A6 Avant (1998-2001)

Le limitazioni alla circolazione delle auto a benzina in Lazio riguardano il comune di Roma. Le Euro 1 o precedenti sono interdette dalla Fascia Verde dal lunedì al venerdì. Nelle stesse giornate, come anticipato in apertura, le Euro 2. non possono entrare nella ZTL Anello Ferroviario. Gli stop alla circolazione vengono estesi alle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 7.30 alle ore 20.30 in caso di emergenze ambientali, in conseguenza dell'innalzamento degli inquinanti sopra i valori soglia.

Dal 6 ottobre scorso e fino al 31 marzo 2022, la città di Napoli dice stop ad auto e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30: compresi quelli d'epoca. Esiste però una deroga per i veicoli di proprietà di residenti e domiciliati nel comune partenopeo che dopo il 2016 abbiano usufruito degli incentivi per l'efficientamento energetico di un fabbricato o di un impianto di climatizzazione. Per le auto a benzina Euro 2, per ora, non vi sono giri di vite all'orizzonte.

Allegato Dimensione Piemonte - allegato_1_elenco_comuni_limitazioni_traffico.pdf 78 Kb