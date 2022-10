Area B Milano: la Regione dice no al blocco dei Diesel Euro 5. E ora?

Non è detta l'ultima sul blocco delle auto Diesel Euro 5 e benzina Euro 2 scattato lo scorso 1 ottobre all'interno di Area B, la maxi ZTL che isola Milano dal resto del mondo. Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 39 voti favorevoli e 9 contrari una mozione della Lega per sospendere i divieti di circolazione disposti dalla giunta del Sindaco Sala, definita da Roberto Anelli, primo firmatario, una ''decisione unilaterale del sindaco di Milano [che] rappresenta un colpo durissimo per il tessuto economico lombardo, in particolare per imprese, artigiani e liberi professionisti''.

MAL COMUNE... Come già detto in altra sede, il provvedimento voluto da Sala bandisce dal Capoluogo 107 mila auto dei residenti, stando alle stime di ACI: 314 mila veicoli registrati nell'area metropolitana e addirittura 1,3 milioni nella regione Lombardia. Che nelle vesti dell'Amministrazione regionale non ci sta: ''Chiedere questo sacrificio in un periodo di forte aumento dei costi, è un atto totalmente privo di buon senso'', commenta Anelli. Tanto più che ''la qualità dell'aria non migliora a fronte di provvedimenti che colpiscono i più deboli, le persone che non possono permettersi di cambiare auto'', aggiunge il capogruppo di Forza Italia, Gianluca Comazzi.

I confini di Area B: nella mappa è quella più grande

OPINIONI CONTRASTANTI Non è d'accordo il PD, lo schieramento a cui appartiene Sala, secondo cui ''i risultati si vedono: oggi il superamento dei limiti delle concentrazioni di polveri sottili è in diminuzione di anno in anno e il numero dei giorni 'fuori legge' è sempre meno'', dice Pietro Bussolati. Ma per l'assessore all'Ambiente e al Clima, Raffaele Cattaneo, Area B sarebbe un provvedimento ''di limitata efficacia in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico''.

CHE SUCCEDE ORA Il Movimento 5 stelle, che pure non ha votato la mozione, è d'accordo nel definire tutta la faccenda: ''La solita contrapposizione ideologica'', e nelle parole di Pietro Bussolati si dicono convinti che ''Area B andrebbe sospesa''. E ora che succede? Qui sta il punto. Per ora nulla, sembrerebbe. La Lega ventila azioni di protesta in piazza davanti a Palazzo Marino, ma la competenza sulla ZTL sembrerebbe saldamente nelle mani del Comune. Se avete un'auto di quelle che non possono più circolare, e non avete diritto a deroghe, state lontani dall'Area B. Per ora.