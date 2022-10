B-Day, Milano chiude ai diesel Euro 5. Tutte le deroghe

Selezione della specie in corso, in Area B a Milano non si entra se non si possiede un codice genetico certificato. Se si entra uguale, la si paga cara. Per accedere alla maxi Ztl meneghina, da oggi lunedì 3 ottobre 2022 è in vigore il nuovo quadro regolamentare. La divergenza di vedute tra amministrazione cittadina e presidenza di Regione Lombardia non ha interrotto l'iter. Le proteste giunte da più associazioni, ognuna con le sue ragioni, pure. Niente più rinvii, le maglie ora si stringono davvero. Il ''B-Day'' è data critica: il contemporaneo accesso ai portali istituzionali di migliaia di utenti in cerca di informazioni avrebbe mandato i server in cortocircuito. Ecco perché può risultare utile un breve ripasso delle nuove (e vecchie) regole.

Area B è una Ztl attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 19:30. Non è attiva sabato e nei giorni festivi e non è soggetta al pagamento di un ticket d’accesso. Include gran parte del territorio cittadino (la mappa è disponibile sul portale web del Comune di Milano) ed è delimitata da 186 varchi elettronici. Le telecamere rilevano solamente le targhe dei veicoli in entrata, tuttavia la disciplina vieta non solo il transito ai varchi, ma anche la ''circolazione dinamica'', ovvero il movimento del veicolo all’interno di Area B e verso l’esterno. Un veicolo soggetto ai divieti che si trovi al suo interno non può circolare prima delle 19:30, neppure per uscirne. Può unicamente sostare.

I nuovi divieti di circolazione riguardano le automobili a benzina fino ad Euro 2 e diesel fino ad Euro 5. Possono liberamente accedere e circolare in Area B i veicoli elettrici e ibridi di qualsiasi tipo (mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid), i veicoli bifuel benzina/metano o benzina/GPL, i veicoli a doppia alimentazione gasolio/metano o gasolio/GPL con classe ambientale non precedente ad Euro 4. In caso di installazione di impianto GPL o metano aftermarket, è necessario trasmettere la carta di circolazione aggiornata, inviando una e-mail a: mta.areab@comune.milano.it.

Chi entra per la prima volta in Area B con un veicolo che non possiede le carte in regola è soggetto a una multa compresa tra 163 e 658 euro. Due infrazioni nell'arco di due anni comportano anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Benzina Euro 2 e diesel Euro 5 fuori dalla porta, tranne i casi particolari. Sono esclusi, a titolo permanente, dal divieto di accesso e circolazione in Area B, le seguenti categorie:

velocipedi ;

; veicoli con targa già comunicata in Area ''C'' che espongono il contrassegno disabili il cui titolare sia a bordo del veicolo;

il cui titolare sia a bordo del veicolo; veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori previa registrazione al Portale Area B, veicoli riconoscibili dalla targa speciale delle Forze Armate , alle Forze di Polizia , alla Polizia Locale , alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali , alla ATS , ai Vigili del Fuoco , alla Protezione Civile , le autoambulanze ;

motori previa registrazione al Portale Area B, veicoli riconoscibili dalla targa speciale delle , alle , alla , alla Italiana, agli , alla , ai , alla , le ; veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, delle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, degli Ospedali, delle ASL, dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile previa registrazione al Portale Area B;

o programmato o di emergenza, degli Ospedali, delle ASL, dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile previa registrazione al Portale Area B; veicoli di enti che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica previa registrazione al Portale Area B.



FRANCHIGIA Per tutti i veicoli soggetti al divieto di accesso e circolazione, il Comune di Mlano assegna d'ufficio 50 ingressi per il primo anno, senza obbligo di registrazione o necessità di permessi. Per i veicoli in divieto dal 25 febbraio 2019, dal 1° ottobre 2019 e dal 1° aprile 2020, la concessione delle 50 giornate in deroga è tuttavia scaduta al 31 marzo 2022. Per i veicoli, invece, in divieto dal 11 gennaio 2021, le 50 giornate di deroga potranno essere usufruite fino al 30 settembre 2023.

BLACK BOX Ai proprietari di un veicolo soggetto ai limiti alla circolazione è infine dedicato il servizio Move-In, sistema grazie al quale è possibile circolare senza blocchi orari o giornalieri, ma rispettando solo un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, calcolato in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Clicca qui per la nostra guida.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/10/2022