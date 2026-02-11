Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: il nuovo SUV sportivo ha persino il Drift Mode

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ debutta con 449 CV, sei cilindri mild hybrid, trazione integrale variabile e Drift Mode

Affalterbach colpisce ancora. La nuova Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ alza ulteriormente l’asticella dei SUV sportivi, portando su strada un concentrato di emozioni fatto di sei cilindri in linea, trazione integrale completamente variabile e, per la prima volta su un SUV AMG, un Drift Mode dedicato.

Il cuore pulsante è il rinnovato 3.0 sei cilindri turbo con doppia sovralimentazione: turbocompressore tradizionale più compressore elettrico, capace di 449 CV e 600 Nm di coppia, che diventano 640 Nm in overboost per 10 secondi a 5.200 giri.

“Con la nuova GLC 53 volevamo rendere il DNA di Affalterbach ancora più percepibile: più emozione, più carattere e più divertimento di guida”, spiega Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, il SUV nato anche per la guida di traverso

Sei cilindri evoluto: più reattivo e più cattivo

Il sei cilindri in linea è stato profondamente aggiornato. Debutta una nuova testata, con condotti di aspirazione e scarico ottimizzati, un nuovo albero a camme lato aspirazione, un impianto di aspirazione maggiorato e un intercooler più efficiente. Il risultato è una curva di coppia più piena e una risposta all’acceleratore ancora più immediata.

La pressione di sovralimentazione arriva a 1,5 bar, mentre il compressore elettrico può ora lavorare più a lungo e con una potenza superiore (7,5 kW contro i precedenti 5). Questo significa meno ritardo, più prontezza e una spinta sempre disponibile.

A completare il quadro c’è il sistema mild hybrid a 48 Volt integrato nel cambio: fornisce fino a 23 CV e 205 Nm aggiuntivi, gestisce il recupero di energia, il “veleggiamento” e rende impercettibile lo spegnimento e il riavvio del motore da parte del sistema Start&Stop.

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, la plancia

Cambio AMG Speedshift TCT 9G: rapido e deciso

Il motore è abbinato al cambio automatico AMG Speedshift TCT 9G, in grado di gestire scalate multiple. In Sport+ e in modalità manuale mostra il suo lato più aggressivo, con cambi marcia secchi e immediati, gestibili anche tramite le palette al volante.

Cinque i programmi di guida – Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual – a cui si aggiunge la modalità Race con il pacchetto Dynamic Plus.

Cambiano risposta di motore, cambio, assetto e sterzo, mentre il sistema AMG Dynamics lavora in sottofondo per modulare ESP e trazione, passando da un comportamento sicuro e neutro a uno decisamente più coinvolgente.

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, volante e strumentazione

Trazione AMG Performance 4Matic+: e ora si derapa

La trazione integrale completamente variabile è di serie. In condizioni normali può disaccoppiare l’asse anteriore per migliorare l’efficienza, mentre nelle modalità più sportive privilegia nettamente il retrotreno.

Con il Drift Mode, disponibile nel pacchetto AMG Dynamic Plus, la GLC 53 diventa a tutti gli effetti un'auto a trazione posteriore pura, consentendo derapate controllate in pista.

Merito anche del differenziale autobloccante posteriore elettronico, una novità assoluta per un SUV AMG, capace di variare il bloccaggio in tempo reale per rendere l'auto più controllabile.

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, gli scarichi

Prestazioni da sportiva vera

I numeri parlano chiaro: 0-100 km/h in 4,2 secondi con il pacchetto AMG Dynamic Plus e funzione Race Start. La velocità massima è limitata a 250 km/h, ma sale a 270 km/h con l’AMG Driver’s Package. Da segnalare anche l’aumento della capacità di traino, ora fino a 2.400 kg.

Il telaio sfrutta le sospensioni AMG Ride Control con taratura specifica e smorzamento adattivo regolabile su tre livelli: Comfort, Sport e Sport+. L’equilibrio tra comfort e dinamica vuole essere uno dei punti forti della GLC 53.

Lo sterzo AMG a tre livelli varia consistenza e precisione in base alla modalità selezionata, mentre lo sterzo integrale di serie (che agisce anche sulle ruote posteriori fino a 2,5°) migliora l’agilità alle basse velocità e la stabilità alle alte.

L’impianto frenante è all’altezza: dischi anteriori 390 mm con pinze fisse a quattro pistoncini, posteriori 360 mm. Il pacchetto AMG Dynamic Plus aggiunge supporti motore attivi, volante AMG Performance in microfibra Microcut e pinze freno rosse.

Fondamentale anche il sound: il nuovo impianto di scarico con risonatori dedicati amplifica la voce del sei cilindri, tra scoppiettii in rilascio, borbottii in accelerazione e le classiche “fucilate” AMG. L’intensità varia in base alla modalità di guida, mentre in opzione c’è l’AMG Real Performance Sound con valvole attive.

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, personalizzazione Golden Accents Package

Golden Accents Package, per un'ulteriore personlizzazione

Per chi vuole distinguersi, arriva il Golden Accents Package, disponibile per un anno dal lancio. Verniciature dedicate e dettagli esterni in techgold, cerchi forgiati da 21” con profili dorati e una cura maniacale per i particolari.

All’interno, sedili sportivi AMG in pelle nera con cuciture a contrasto, inserti in carbonio intrecciati con fili metallici e battitacco illuminati completano un ambiente sportivo ma raffinato, in perfetto stile Affalterbach.

