Ti piace giocare con le macchinine elettriche? Ecco la tua nuova Porsche 911 964 go-kart

La Porsche 911 964 è considerata da molti appassionati l’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Introdotta a fine anni ’80, rappresenta l’ultima grande evoluzione della 911 classica, prima della 993 e della 996. Linee pulite, fari tradizionali e il leggendario sei cilindri raffreddato ad aria ne hanno fatto un’icona assoluta.

Non sorprende quindi che oggi le 964, soprattutto nelle versioni Turbo, abbiano quotazioni molto elevate: nelle aste internazionali si possono superare tranquillamente i 250.000 dollari, rendendola una delle Porsche più costose sul mercato dell’usato.

Porsche 911 964 go-kart: dai cinesi di The End Of STAY la sportiva EV in scala ridotta

The End Of STAY e l’idea fuori dagli schemi

È proprio da questo mito che nasce il progetto The End Of STAY 964 Turbo Junior, un go-kart elettrico per adulti che replica fedelmente l’estetica della 911 964, riducendola in scala.

L’azienda cinese The End Of STAY Automotive (guarda il canale YouTube di The End Of STAY), con sede a Shanghai, non è nuova a iniziative simili: in passato ha reinterpretato modelli iconici come la Toyota Corolla AE86 e la Land Rover Defender 90. L’idea può sembrare eccentrica, ma il livello di cura e qualità posiziona il prodotto ben oltre il semplice giocattolo.

Porsche 911 964 go-kart: modello di grande qualità a partire da circa 7.200 euro

Prestazioni da vero kart, non solo estetica

Sotto la carrozzeria ispirata alla Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia), la Turbo Junior nasconde contenuti tecnici tutt’altro che semplici. The End Of STAY ha progettato questo go-kart per offrire un’esperienza di guida concreta e coinvolgente, rivolta chiaramente a un pubblico adulto.

La configurazione di base prevede un motore elettrico da 2.500 Watt, sufficiente per spingere il piccolo veicolo fino a una velocità massima di circa 80 km/h, un valore già più che significativo per un mezzo di queste dimensioni.

Per chi cerca prestazioni ancora più estreme, è disponibile una variante potenziata da 3.000 Watt, capace di raggiungere i 110 km/h. Numeri che confermano come la 964 Turbo Junior non sia un semplice esercizio di stile, ma un vero go-kart ad alte prestazioni, in grado di sfruttare appieno la coppia istantanea tipica dei motori elettrici.

Porsche 911 964 go-kart: velocità di 80 km/h oppure 110 km/h

Autonomia elevata e ricarica... lenta

L’energia è fornita da una batteria al litio, che garantisce un’autonomia compresa tra 35 e 50 chilometri, più che adeguata per divertirsi all’interno di proprietà private o aree chiuse.

La ricarica avviene tramite una normale presa domestica e richiede circa sette ore, rendendo il kart semplice da gestire anche dal punto di vista pratico. Nel complesso, il pacchetto tecnico è coerente con l’obiettivo del progetto: offrire sensazioni di guida autentiche, in scala ridotta, ma perfettamente allineate allo spirito sportivo della 911 classica da cui trae ispirazione.

Porsche 911 964 go-kart: modello altamente personalizzabile nei colori e nelle finiture

Dimensioni in scala e dotazioni sorprendenti

Con misure di 2.200 x 1.100 x 700 mm, il go-kart è pensato per ospitare piloti tra 1,40 e 1,90 metri di altezza. La dotazione di serie include:

Fari anteriori e posteriori a LED

Indicatori di direzione

Freno a mano idraulico

Sedili regolabili

Sistema di simulazione sonora del sei cilindri Porsche

Il layout resta fedele alla filosofia Porsche, con motore e trazione posteriori, ideale per derapate controllate in stile go-kart. Uno dei punti di forza del progetto è l’ampia possibilità di personalizzazione.

Tra le opzioni disponibili:

Carrozzeria cabrio o slick top

Cofano “whale tail” o liscio

Colori su misura e livree storiche

Replica delle specifiche della propria 911 reale

Non mancano richiami iconici come le livree Martini o Gulf, rendendo il kart un vero oggetto da collezione.

Un prodotto esclusivo e di nicchia

Porsche 911 964 go-kart: autonomia fra 35 e 50 km prima di una ricarica in sette ore

Nonostante la presenza di luci e frecce, la 911 964 Turbo Junior non è omologata per la circolazione su strada. Il prezzo, compreso tra 8.500 dollari (circa 7.200 euro) e oltre 10.500 dollari (circa 8.900 euro), la colloca chiaramente in una fascia elitaria.

Insomma, non si tratta di un semplice giocattolo, ma è un mezzo pensato per collezionisti Porsche, facoltosi proprietari di grandi tenute private o appassionati, che vogliono affiancarla alla loro 911 964 (guarda il restomod di una 911 964).

Porsche 911 964 go-kart: adatta piloti fra 1,40 e 1,90 metri di statura

Ma vale davvero il prezzo?

Dal punto di vista razionale, potremmo affermare che questa mini-replica abbia un prezzo esorbitante. Tuttavia, per il pubblico a cui si rivolge la The End Of STAY 964 Turbo Junior è più un oggetto di lifestyle e un modo originale e scenografico per celebrare una delle 911 più amate di sempre. Voi cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/01/2026