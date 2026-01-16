Porsche 911 964: il restomod Theon Design è classico fuori e brutale sottopelle

Motore sei cilindri boxer 4.0 da 420 CV, peso piuma e dettagli su misura. Questa speciale "noveundici" classica non scende a compromessi, neanche nel prezzo

Il team britannico di Theon Design (guarda la homepage di Theon Design) si è affermato negli anni come uno dei massimi specialisti nel restauro e nella reinterpretazione delle Porsche 911 classiche.

Un nome di riferimento per le Porsche d’epoca

Il loro ultimo progetto, basato sulla Porsche 911 964, incarna alla perfezione la filosofia restomod: rispetto assoluto per l’originale, ma con contenuti tecnici all’avanguardia (guarda un altro restomod Porsche di Theon Design).

Porsche 911 964 Theon Design: la carrozzeria classica, qui con l'alettone posteriore sollevato

Un cuore boxer da 420 CV!

Sotto un’estetica volutamente sobria si nasconde un motore boxer sei cilindri da 4,0 litri raffreddato ad aria. La potenza raggiunge i 420 CV a 7.600 giri/min, con una coppia di 470 Nm. I corpi farfallati indipendenti e le trombette di aspirazione aperte promettono una risposta immediata e un sound coinvolgente. Il cambio manuale a sei rapporti trasmette tutta la potenza alle ruote posteriori.

Porsche 911 964 Theon Design: il motore sei cilindri boxer 4,0 litri con 420 CV di potenza

Assetto, freni e peso piuma

Per gestire le prestazioni, Theon Design ha adottato ammortizzatori semiattivi TracTive su misura e un impianto frenante derivato dalla Porsche 911 Carrera RS 993. I cerchi Fuchs da 17 pollici con pneumatici Michelin completano il pacchetto estetico con forte ispirazione ai modelli dell’epoca.

Grazie alla carrozzeria in materiali compositi e in carbonio, il peso si ferma a 1.150 kg, con 2,73 kg/CV il rapporto peso/potenza è migliore, seppur di un soffio, di quello dell’attuale 911 GT3 RS (1.450 kg/525 CV = 2,76 kg/CV).

Porsche 911 964 Theon Design: interni su misura con rivestimenti in materiali pregiati

Esterni iconici e interni sartoriali

La carrozzeria, rinforzata e completamente rivista, è rifinita in Avorio Medio con strisce Bianco Grand Prix e protetta da PPF. All’interno spiccano i sedili sportivi Recaro CS in pelle nabuk color tabacco.

I componenti in plastica dei comandi sono stati sostituiti da elementi in alluminio lavorati su misura, che conferiscono un senso di pregio e solidità. I sedili posteriori hanno lasciato spazio a un vano portaoggetti in fibra di carbonio e un impianto audio Focal con amplificatore Audison offre un’elevata resa musicale. Insomma, il meglio del neoclassico per una 911 del genere.

Porsche 911 964 Theon Design: almeno un anno e mezzo di lavoro e 485.000 euro

Il prezzo giusto della “perfezione”

In casa Theon Design progetti su misura come questa Porsche 911 964 partono da almeno 420.000 sterline (circa 485.000 euro al cambio attuale) e richiedono almeno un anno e mezzo di lavoro. Un investimento importante, dove il vero valore sta nel tempo e nella cura dedicati a ogni dettaglio. Voi li spendereste tutti quei soldi per il restomod di una Porsche? O preferite una bella 911 moderna meno costosa? (guarda la Porsche 911 GT3 Touring Limited Edition) Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2026