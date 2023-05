Porsche 912c KAMM Manufaktur: restomod leggerissimo con il 4 cilindri boxer

Al mondo ci sono talmente tante aziende che si occupano di Porsche vintage che è davvero difficile riuscire a tenerne traccia. KAMM Manufaktur è forse una di quelle che merita una certa attenzione. Al contrario di quanto possa lasciare intendere, la sede di questo atelier non è in Germania, ma a Budapest, in Ungheria. KAMM Manufaktur è specializzata nel restauro e nella riprogettazione di Porsche 912c: la ''sorella'' minore dalla più celebre 911. L’auto venne presentata nel 1965 come alternativa economica e meno potente della 911. L’ultimo gioiellino dell’azienda ungherese è un restomod dal look pistaiolo presentato lo scorso settembre ed equipaggiato con iniezione elettronica, elementi in carbonio e potenza maggiorata.

Porsche 912c by KAMM Manufaktur

POTENZA AUMENTATA Come detto, Porsche 912c fu pensata per colmare il vuoto lasciato dalla 356 (rimpiazzata appunto dalla 911). Sebbene le forme e lo stile siano praticamente identiche, il motore della 912c era in realtà un più contenuto 1.6 litri, 4 cilindri boxer da 90 CV (al posto del 6 cilindri della 911). Sul restomod KAMM la cilindrata è stata portata a 2.0 litri, mentre la potenza della versione definitiva dovrebbe attestarsi sui 170 CV per 228 Nm di coppia. Ma la vera sorpresa è il peso! Con appena 750 kg in ordine di marcia, la 912 KAMM pesa circa la metà di una Porsche 911 Carrera 2023 (qui la nostra prova).

Porsche 912c by KAMM Manufaktur: interni

PER POCHI FORTUNATI La vecchia trasmissione manuale a 4 velocità è stata rimpiazzata da un comando ad H a cinque marce pensato per migliorare il comfort di guida. La carrozzeria (che integra degli elementi in carbonio) si presenta in un bel British racing green, mentre gli interni dispongono di sedili dal look sportiveggiante, pedaliera in alluminio e indicatori della strumentazione moderni. I prezzi sono ovviamente impegnativi: 360.000 euro se la 912c da modificare viene fornita da KAMM, o 320.000 euro se il cliente ha già una 912c di proprietà su cui intervenire. Nel caso foste interessati affrettatevi, restano liberi ancora due slot per il 2023!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/05/2023