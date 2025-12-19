Altro che 911: negli anni Cinquanta a Zuffenhausen pensavano al lavoro nei campi

Signore e signori, appassionati di auto d'epoca e sportive, ecco la Porsche 308N Super LWB del 1958. Se non ne avete mai sentito parlare, non preoccupatevi, ve lo spieghiamo noi. Non si tratta di un'auto sportiva né di un SUV, ma di un trattore agricolo, cioè parte di una produzione che Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia) portò avanti tra i primi anni Cinquanta e il 1963. Di fatto, uno degli episodi più particolari nella storia del marchio di Zuffenhausen.

Nel dopoguerra, la casa tedesca realizzò oltre 125.000 trattori, puntando su soluzioni tecniche evolute e su una qualità costruttiva superiore alla media del settore.

Porsche 308N Super LWB: il trattore d'epoca del costruttore tedesco del tutto restaurato

Un progetto che viene da lontano

Il progetto nasce da un'idea di Ferdinand Porsche, che già prima della Seconda Guerra Mondiale immaginava un “trattore del popolo”, affidabile, semplice da mantenere, con luci e sospensioni e adatto al lavoro quotidiano.

Il conflitto ne ritarderà la realizzazione, ma nel nuovo contesto economico europeo l'intuizione trovò finalmente spazio. A differenza di Ferruccio Lamborghini, che dai trattori passò alle supercar, Porsche seguì il percorso inverso e quando il trattore diesel rosso e crema fu lanciato, attirò l'attenzione che le auto sportive non avevano ottenuto.

La gamma comprendeva diverse versioni – Junior, Standard, Super e Master – prodotte dalla Porsche-Diesel Motorenbau. L'esemplare in questione è un Super a passo lungo (LWB), oggi considerato da collezione.

Porsche 308N Super LWB: il posto di guida con il volante a tre razze

Motore robusto ed efficiente

È spinto da un motore diesel a quattro tempi, tre cilindri da 2,5 litri, raffreddato ad aria da 37 CV, noto per la sua regolarità di funzionamento. La trasmissione manuale a cinque rapporti con doppia frizione era adeguata all'impiego agricolo dell'epoca.

Restauro dettagliato

Il trattore è stato restaurato alcuni anni fa e, secondo quanto dichiarato, ha lavorato solo per poche ore dopo l'intervento. Il restauro ha incluso impianto elettrico, fari, batteria, motorino di avviamento e alternatore, oltre alla riverniciatura professionale di cofano e parafanghi nel classico rosso Porsche. Cromature, frizione, motore e trasmissione sono stati revisionati da specialisti.

Porsche 308N Super LWB: aggiudicato all'asta di Car and Classic per 28.000 euro

Raro esemplare di interesse collezonistico

Completano l'allestimento la presa di forza anteriore, il gancio del treno e la postazione di guida con volante a tre razze e strumenti rinnovati. Messo all'asta su Car and Classic (guarda la homepage di Car and Classic), questo trattore Porsche è stato aggiudicato per 28.000 euro, confermando l'interesse collezionistico verso una delle pagine meno conosciute della storia Porsche. E voi al posto di una 911 (guarda questa 911 speciale) vi mettereste in garage il trattore Porsche? A parte l'ironia, cosa ne pensi di questo curioso modello della casa tedesca? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/12/2025