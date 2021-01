TRATTORE SUI GENERIS Steyr Konzept è un trattore ibrido presentato per la prima volta alla fine del 2019 e tornato alla ribalta dopo essersi aggiudicato il Good Design Award 2020. Steyr Konzept è ancora un prototipo, ma la tecnologia che si nasconde nelle sue viscere è da vero primato. Questo mezzo agricolo si basa infatti su un powertrain ibrido modulare che include un propulsore Diesel, un generatore e quattro unità motrici elettriche indipendenti. I motori elettrici sono installati all’interno dei mozzi delle ruote e vengono alimentati da un pacco batteria posto in posizione centrale. ''Il sistema conta su un cambio automatico a variazione continua altamente efficiente, con meno parti in movimento. Buona parte delle componenti meccaniche e idrauliche sono state eliminate, così da fornire un flusso di energia ottimale, con perdite di potenza davvero ridotte'', dichiara la società costruttrice austriaca.

CON TRASMISSIONE CVT Come su ogni veicolo ibrido che si rispetti, Steyr Konzept può recuperare e immagazzinare energia durante le frenate e le decelerazioni, senza contare che il trattore può essere facilmente ricaricato tramite una normalissima presa domestica. La distribuzione dei motori elettrici su tutte e quattro le ruote dà vita a una trazione integrale, con la possibilità di inviare potenza e coppia proprio laddove è necessario - la soluzione ideale quando ci si trova a lavorare su pendii scivolosi e fondi a bassa aderenza. Oltre a questo prototipo hybrid, Steyr ha sviluppato anche un concept full-electric.

AND THE WINNER IS… Come anticipato, Steyr Konzept si è aggiudicato il Good Design Award 2020, premio assegnato ai prodotti più innovativi e rivoluzionari sotto il profilo tecnico e industriale. Fra gli aspetti maggiormente apprezzati dalla giuria: lo stile radicale della macchina, la sua tecnologia lungimirante e il suo innovativo sistema di propulsione ibrido compatto ed efficiente. Ma non è tutto, fra le dotazioni di serie di Steyr Konzept, oltre a un apposito head-up display, figura anche un drone con tanto di sensori, pensato per monitorare le colture durante il lavoro nei campi e in grado di trasmettere i dati alla cabina in tempo reale. Beh, io non vedo l’ora di vederlo sfidare il JCB Fastrac 800, il trattore più veloce del mondo!