Non indovinerai mai perché questa Porsche 911 è speciale

Quando Porsche festeggia, lo fa a modo suo: con un’opera d’arte a quattro ruote. Per celebrare i 25 anni della divisione latinoamericana, la Casa di Zuffenhausen inaugura la serie “Icons of Latin America” con un esemplare unico.
Che si chiama 911 GT3 Ocelot e che è letteralmente una belva verde che sembra uscita direttamente dalla foresta amazzonica.
Porsche 911 GT3 Ocelot, la GT3 più ''selvaggia''
Basata sulla 992.2 GT3, la Ocelot prende il nome dal piccolo ma feroce felino sudamericano, noto anche come ''gattopardo americano'': agile su terra, acqua e alberi. Un parallelo perfetto, con la più estrema delle 911 aspirate: stessa grinta, stessa leggerezza felina.
La livrea “Forest Green Metallic” è una vernice Paint to Sample che sotto il sole rivela mille sfumature di verde. A contrasto, dettagli Centenaire Silver che omaggiano le cromature delle 911 anni ’60, comprese le spettacolari ruote forgiato da 20 e 21 pollici, scolpite come artigli metallici (vedi cover).
Porsche 911 GT3 Ocelot: verde giungla, anima d'argento
Dentro, la natura incontra l’eleganza teutonica. Pelle Cohiba Brown, tessuto Pepita con trama vintage e rifiniture in Truffle Brown per cinture, tappeti e cielo. Sui poggiatesta, l’immancabile silhouette dell’ocelot: qui ogni dettaglio ha un’anima.
Porsche 911 GT3 Ocelot: un nome, un badge
Sui montanti B campeggia un badge d’argento con la scritta “Iconos de Latinoamérica” e il logo Porsche Latin America. Le soglie illuminate celebrano due anniversari: 30 anni di Autoelite, importatore colombiano, e 25 anni di Porsche Latin America.
Sotto il cofano, nessuna rivoluzione: resta il 4.0 litri flat-six da 502 cavalli, manuale o PDK, e la stessa geometria sospensiva da auto da pista travestita da stradale.
Quando acceleri, il flat six non urla, ma... ruggisce. E una volta tanto, l'espressione calza letterale (ecco perché la GT3 Ocelot è speciale, eheh).
La Ocelot è la prima di una nuova stirpe di Sonderwunsch latinoamericani, progetti su misura pensati per riflettere il carattere, il paesaggio e la cultura del continente.
Nessun prezzo ufficiale (meglio così, per la nostra autostima): quando la personalizzazione è totale, il listino perde di senso.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|911 Carrera
|385 / 283
|127.420 €
|911 Carrera 4
|385 / 283
|135.472 €
|911 Carrera S
|450 / 331
|143.280 €
|911 Carrera 4S
|450 / 331
|151.332 €
|911 Carrera GTS
|480 / 353
|161.733 €
|911 Carrera 4 GTS
|480 / 353
|169.746 €
|911 GT3 Touring
|510 / 375
|200.284 €
|911 GT3
|510 / 375
|200.284 €
|911 Turbo Coupé
|581 / 427
|221.462 €
|911 Dakar
|480 / 353
|230.990 €
|911 Turbo S Coupé
|650 / 478
|254.885 €
|911 GT3 RS
|525 / 386
|258.263 €
