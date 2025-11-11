Non indovinerai mai perché questa Porsche 911 è speciale

911 GT3 "Ocelot" sembra uscita dalla giungla colombiana. Infatti è un'esclusiva Porsche Latin America. Il prezzo? Lascia perdere...

Quando Porsche festeggia, lo fa a modo suo: con un’opera d’arte a quattro ruote. Per celebrare i 25 anni della divisione latinoamericana, la Casa di Zuffenhausen inaugura la serie “Icons of Latin America” con un esemplare unico.

Che si chiama 911 GT3 Ocelot e che è letteralmente una belva verde che sembra uscita direttamente dalla foresta amazzonica.

Porsche 911 GT3 Ocelot, la GT3 più ''selvaggia''

Basata sulla 992.2 GT3, la Ocelot prende il nome dal piccolo ma feroce felino sudamericano, noto anche come ''gattopardo americano'': agile su terra, acqua e alberi. Un parallelo perfetto, con la più estrema delle 911 aspirate: stessa grinta, stessa leggerezza felina.

La livrea “Forest Green Metallic” è una vernice Paint to Sample che sotto il sole rivela mille sfumature di verde. A contrasto, dettagli Centenaire Silver che omaggiano le cromature delle 911 anni ’60, comprese le spettacolari ruote forgiato da 20 e 21 pollici, scolpite come artigli metallici (vedi cover).

Porsche 911 GT3 Ocelot: verde giungla, anima d'argento

Dentro, la natura incontra l’eleganza teutonica. Pelle Cohiba Brown, tessuto Pepita con trama vintage e rifiniture in Truffle Brown per cinture, tappeti e cielo. Sui poggiatesta, l’immancabile silhouette dell’ocelot: qui ogni dettaglio ha un’anima.

Porsche 911 GT3 Ocelot: un nome, un badge

Sui montanti B campeggia un badge d’argento con la scritta “Iconos de Latinoamérica” e il logo Porsche Latin America. Le soglie illuminate celebrano due anniversari: 30 anni di Autoelite, importatore colombiano, e 25 anni di Porsche Latin America.

In omaggio a un Continente

Sotto il cofano, nessuna rivoluzione: resta il 4.0 litri flat-six da 502 cavalli, manuale o PDK, e la stessa geometria sospensiva da auto da pista travestita da stradale.

Quando acceleri, il flat six non urla, ma... ruggisce. E una volta tanto, l'espressione calza letterale (ecco perché la GT3 Ocelot è speciale, eheh).

Il boxer che ''ruggisce''

La Ocelot è la prima di una nuova stirpe di Sonderwunsch latinoamericani, progetti su misura pensati per riflettere il carattere, il paesaggio e la cultura del continente.

Nessun prezzo ufficiale (meglio così, per la nostra autostima): quando la personalizzazione è totale, il listino perde di senso.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/11/2025