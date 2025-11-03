Sfida tra Porsche 911 GT3: RS contro tutte. L'incredibile verdetto nel video

Come tutti i veri porschisti sanno, la Porsche 911 GT3 è proposta in tre versioni: la Porsche 911 GT3 RS è la più pistaiola ed esotica, poi c'è la GT3 standard, con un alettone un po' più piccolo. Infine c'è la Porsche 911 GT3 Touring, che è praticamente priva di ala fissa. Quale delle tre va più veloce in una classica drag race? Il verdetto potrebbe stupirti: guarda la gara nel video qui sotto.
Attenzione, spoiler
Sotto il cofano (di dietro), tutte e tre hanno il solito motore flat-six aspirato da 4 litri, collegato a un cambio PDK a doppia frizione e 7 marce e alla trazione posteriore. Cambiano però peso e potenza. La RS mette sul piatto 525 CV e 465 Nm di coppia per 1.450 kg. La GT3 “base” vanta 510 CV e 450 Nm per 1.479 kg, mentre la Touring perde per strada solo l'alettone e... due chili di peso. Sulla carta, la favorita è la RS, più leggera e potente, ma nella sfida bisogna fare i conti anche con la resistenza aerodinamica dello spoiler. Chi vince?
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|911 Carrera
|385 / 283
|127.420 €
|911 Carrera 4
|385 / 283
|135.472 €
|911 Carrera S
|450 / 331
|143.280 €
|911 Carrera 4S
|450 / 331
|151.332 €
|911 Carrera GTS
|480 / 353
|161.733 €
|911 Carrera 4 GTS
|480 / 353
|169.746 €
|911 GT3 Touring
|510 / 375
|200.284 €
|911 GT3
|510 / 375
|200.284 €
|911 Turbo Coupé
|581 / 427
|221.462 €
|911 Dakar
|480 / 353
|230.990 €
|911 Turbo S Coupé
|650 / 478
|254.885 €
|911 GT3 RS
|525 / 386
|258.263 €
