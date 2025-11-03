Video

Sfida tra Porsche 911 GT3: RS contro tutte. L'incredibile verdetto nel video

23 fa - Porsche 911 GT3 RS, GT3 e Touring a confronto: il risultato sorprende

Porsche 911 GT3 RS, GT3 e GT3 Touring si sfidano in una drag race. Stesso motore, potenze diverse: chi vince davvero? Il video

Come tutti i veri porschisti sanno, la Porsche 911 GT3 è proposta in tre versioni: la Porsche 911 GT3 RS è la più pistaiola ed esotica, poi c'è la GT3 standard, con un alettone un po' più piccolo. Infine c'è la Porsche 911 GT3 Touring, che è praticamente priva di ala fissa. Quale delle tre va più veloce in una classica drag race? Il verdetto potrebbe stupirti: guarda la gara nel video qui sotto.

Attenzione, spoiler

Sotto il cofano (di dietro), tutte e tre hanno il solito motore flat-six aspirato da 4 litri, collegato a un cambio PDK a doppia frizione e 7 marce e alla trazione posteriore. Cambiano però peso e potenza. La RS mette sul piatto 525 CV e 465 Nm di coppia per 1.450 kg. La GT3 “base” vanta 510 CV e 450 Nm per 1.479 kg, mentre la Touring perde per strada solo l'alettone e... due chili di peso. Sulla carta, la favorita è la RS, più leggera e potente, ma nella sfida bisogna fare i conti anche con la resistenza aerodinamica dello spoiler. Chi vince?

Listino Porsche 911
AllestimentoCV / KwPrezzo
911 Carrera 385 / 283127.420 €
911 Carrera 4 385 / 283135.472 €
911 Carrera S 450 / 331143.280 €
911 Carrera 4S 450 / 331151.332 €
911 Carrera GTS 480 / 353161.733 €
911 Carrera 4 GTS 480 / 353169.746 €
911 GT3 Touring 510 / 375200.284 €
911 GT3 510 / 375200.284 €
911 Turbo Coupé 581 / 427221.462 €
911 Dakar 480 / 353230.990 €
911 Turbo S Coupé 650 / 478254.885 €
911 GT3 RS 525 / 386258.263 €

