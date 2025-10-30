Questa è una Porsche da cinema (ma sta dietro la macchina da presa)

Eccoci con una chicca dal “dietro le quinte” Porsche. Una trasformazione che sa di action movie stile Spielberg, ma con una punta di “facciamolo da soli” da garage. Intanto, gustati le foto...

In Porsche, le Porsche si fotografano da una Porsche

Quando l’auto che il team multimedia Porsche usava come buggy per scattare foto in movimento e registrare video in pista, una vecchia Porsche Boxster, non teneva più il passo delle sportive attuali, serviva qualcosa di più... atletico. La scelta a quel punto cadde su una Porsche 718 Boxster S.

Non un oggetto da esposizione: un esemplare che aveva prestato servizio reale, e che persino un mito come Walter Röhrl aveva massacrato sui circuiti (accompagnato, ovvio, da camera car).

Una Porsche 718 Boxster S come camera-car: che lusso

Bene, ma andava riconvertita per la sua nuova funzione. Da ''modella'' a ''camera-Boxster''.

Il compito di adattare il veicolo e trasformarlo in camera car ufficiale, quella che segue le evoluzioni, cattura i sorpassi e immortala ogni ondeggiamento di volante, fu assegnato a un team di nove apprendisti della sede di Porsche Leipzig GmbH, guidati dal supervisore della formazione Carsten Pohle.

Via innanzitutto il tetto morbido: addio cabriolet classica, benvenuta visuale da inside-action. Venne poi installato un robusto roll-bar: quando la telecamera punta al volante, bisogna pensare anche alla protezione.

Si scelse una verniciatura opaca nera: zero riflessi, perfetto per non distrarre in fase di ripresa.

Ecco la 718 Boxster ''regista''

Tubature d’acciaio vennero poi infilate davanti, dietro e ai lati: per montare ogni tipo di telecamera, anche quella che magari porta il caffè.

Toccò poi agli interni, dal piano di lavoro tra i sedili fino agli allacci per laptop e telecamera, alimentati da inverter.

Infine, un sistema di sicurezza degno del set di un film d’azione: imbottiture, imbracature, standing-platform… non è solo “girare veloce”, è “girare veloce guardando il regista”.

Porsche: solo riprese... acrobatiche

Il risultato fu una Boxster che ha smesso di sognare e che si è unita al dietro-la-scena cinematografico delle auto sportive di Zuffenhausen. Ma a modo suo, sempre una spider high-performance.

Post scriptum. Abbiamo declinato la storia al passato, perché la storia risale al 2017. Ma solo ora Porsche ne svela i retroscena.

Se volete, la prossima volta potremmo scoprire qual è stata la scena più epica che ha girato.

Solo Porsche usa come ''muletto'' da riprese una 718 Boxster S...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/10/2025