Ferrari e-Vortex: il nuovo circuito di prova a Maranello accanto alla pista di Fiorano

Quattro mesi appena, e accanto alla storica pista di Fiorano è comparso un nuovo anello d’asfalto: si chiama Ferrari e-Vortex, ed è molto più di un circuito di prova. È un laboratorio a cielo aperto, dove ogni curva, rettilineo e pavimentazione speciale racconta una cosa sola: evoluzione.

Lungo 1.887 metri e steso su oltre 37.000 metri quadrati, e-Vortex nasce per portare i test di sviluppo e collaudo a un livello superiore. Qui non si cerca solo la prestazione, ma la perfezione.

Due curve con banking e pendenza longitudinale per mettere alla prova l’aderenza in appoggio, un rettilineo da 600 metri per spingere le Ferrari appena uscite dalla linea (qui la prova della 12Cilindri Spider), e una serie di curve di handling dove ingegneri e collaudatori hanno modo di cesellare il comportamento dinamico.

Non solo asfalto

Il tracciato è un mosaico di superfici studiate apposta: dal pavé in blocchi di porfido ai tratti disconnessi per analizzare su ciascuno di essi un aspetto specifico di performance, comfort e piacere di guida.

Con e-Vortex, Ferrari potrà spostare gran parte dei collaudi dalla strada alla pista, misurando ogni aspetto con maggiore precisione e ripetibilità, riducendo al minimo l’impatto sulla viabilità di Maranello. Meno auto in giro, più dati, più efficienza.

E per chiudere il cerchio, una nuova officina di revisione da 1.000 metri quadrati accoglierà le vetture dopo ogni sessione: verifiche statiche, controlli, piccoli interventi. Tutto in casa, tutto sotto controllo.

Ferrari e-Vortex, i numeri del nuovo laboratorio

Lunghezza pista: 1.887 m

Superficie complessiva: 37.351 mq

Larghezza corsie: da 6 a 14 m

Rettifilo principale: 600 m

Pavimentazioni speciali: porfido e tratti disconnessi per analisi di NVH, comfort e durabilità

Officina di revisione: 1.000 mq

Durata lavori: meno di 4 mesi

06/10/2025