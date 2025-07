Nuova BEV Ferrari: il Cavallino guarda a oriente per preparare la sua sportiva?

Ferrari ha annunciato che lancerà sul mercato la sua prima EV nel 2026 (guarda le foto spia del prototipo Ferrari), segnando un cambio di rotta storico per il marchio. A fine anno, l’azienda mostrerà in anteprima il cuore elettrico del nuovo modello a batterie, ma alcuni dettagli stanno già emergendo.

Nuova elettrica Ferrari: la Xiaomi SU7 Ultra esce dai cancelli della fabbrica di Maranello

E nei pressi dello stabilimento di Maranello è stata avvistata una Xiaomi SU7 Ultra, una berlina elettrica cinese, nota per le sue prestazioni estreme (qui un record di Xiaomi SU7 Ultra). Il veicolo, riconoscibile per la livrea gialla con strisce argentate, è lo stesso utilizzato nelle campagne marketing di Xiaomi.

L’acquisto o il prestito di veicoli concorrenti per scopi di analisi non è insolito nell’industria, ma vedere Ferrari interessarsi a un'auto cinese resta indicativo dei cambiamenti in atto. Solo pochi anni fa, una scena simile sarebbe stata impensabile. Ma la domanda è lecita: a Maranello stanno analizzando la super berlina elettrica? Oppure abbiamo preso un abbaglio?

Nuova elettrica Ferrari: prestazioni record per la BEV cinese con tre motori e circa 1.550 CV

Date le performance della BEV asiatica, potrebbe non essere così lontano dalla realtà il fatto che gli ingegneri Ferrari stiano guardando da vicino l'auto. In effetti, la Xiaomi SU7 Ultra si è già ritagliata un posto nella storia dei veicoli elettrici grazie a numeri da record:

Giro al Nürburgring in 7:04.957, il più veloce per una berlina EV di serie

Versione prototipale con tempo di 6:22.091, superata solo da due hypercar

La BEV asiatica è un vero “mostro”

Dotata di tre motori elettrici per circa 1.550 CV complessivi, accelera da 0 a 100 km/h in 1,98 secondi e raggiunge i 359 km/h. La carrozzeria coupé-berlina ricorda la Porsche Taycan (leggi la prova di porsche Taycan Turbo S), suggerendo che Ferrari potrebbe essere interessata a:

Analisi della piattaforma elettrica avanzata

Studio dei sistemi di raffreddamento in condizioni di guida estrema

Nuova elettrica Ferrari: la Xiaomi SU7 Ultra offre prestazioni paragonabili a una hypercar

La strada è tracciata, il Cavallino sarà anche elettrico

Secondo indiscrezioni interne, la prima elettrica Ferrari (guarda la homepage di Ferrari) sarà un modello a produzione limitata, utile a sondare il terreno presso la clientela. Il secondo modello, previsto per il 2028 e con caratteristiche più simili a un crossover, potrebbe invece rappresentare il vero ingresso del Cavallino nel segmento EV di lusso.

Una scelta prudente, dettata dalla domanda ancora incerta in questo mercato. E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere una sportiva del Cavallino Rampante senza il suo iconico rombo del motore? Fatecelo sapere.

