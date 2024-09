Ferrari elettrica, sei tu? Le foto spia (nostre) e i rumor (altrui)

Alt! Prima di essere travolti da critiche: ''Chi ha detto che sotto quell'involucro posticcio si cela proprio la prima Ferrari elettrica?'', chiede il lettore, comprensibilmente diffidente. ''Te lo diciamo noi, che ce lo ha confermato una fonte affidabile, on location''. E quegli scarichi sdoppiati? Ma è per ingannarti meglio, bambino mio. E perché, come mulotipo, Maserati Levante (o è una Grecale)? Vedi la risposta precedente.

Ferrari elettrica? Se è lei, si mimetizza bene...

IN ORARIO Della prima vettura elettrica Ferrari, le fotografie raccolte a Maranello raccontano poco o niente, è vero. Tranne un piccolo particolare: l'auto è in piena fase di collaudo, il programma di marcia verrà rispettato. Ovvero: world premiere entro fine 2025, lancio sul mercato nel 2026. Al prezzo di? Sembra sia 450.000 euro, optional esclusi. E qui dobbiamo affidarci a fonti terze, il nostro scoop sono le foto (e non è poco, se ci pensi).

Il vestito è Maserati, il ''core'' è Ferrari (ma full electric, strano vero?)

LA FORMA DELL'ACQUA Fonti terze sono ad esempio Autocar UK, testata alla quale il CEO Ferrari Benedetto Vigna ha di recente rilasciato un'intervista nel corso della quale ha confermato come tutto si stia svolgendo secondo i piani, senza tuttavia specificare se l'oggetto del mistero sarà una sportiva, una berlina, un SUV. Dopo le foto spia, chissà, la terza ipotesi cresce di rating?

Che la prima EV Ferrari sia un crossover? Mai dire mai

FILOSOFICAMENTE A guida alta o a guida bassa che sia, Vigna spiega come in ogni caso l'auto sia stata progettata ''per essere divertente da guidare'' e per piacere ''sia ai clienti Ferrari, sia ai nuovi arrivati'', visto che ''le persone non acquistano una Ferrari per la ragione A, B, C o D: la acquistano per una combinazione di cose''.

Con la prima Rossa ''green'', appuntamento a fine 2025

FATTA IN CASA A formulare quella cifra di 450.000 euro è invece l'agenzia Reuters, un rapporto della quale sostiene che Ferrari, dopo la prima BEV, svilupperà anche una seconda auto elettrica. La produzione si svolgerà nel nuovo campus aziendale a Maranello (e-building), dove una nuova linea di montaggio enterà in funzione a gennaio 2025. Dapprima, per la produzione di vetture ibride. A partire dal 2026, anche l'elettrica. Una produzione tutto incluso (o quasi): batterie, motori e assali. Soltanto le celle delle batterie raggiungeranno Maranello dall'esterno. A presto, la nostra caccia al tesoro non è che all'inizio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/09/2024