Ferrari, conti record nel 2023. L'elettrica? Viaggia in orario

Ennesimo traguardo straordinario per Ferrari. Non sportivo (purtroppo), bensì finanziario. Il Cavallino ha pubblicato i risultati preliminari consolidati relativi ai primi nove mesi del 2023, sorprendendo positivamente con utili che hanno superato le attese, raggiungendo nel terzo trimestre i 332 milioni di euro, in crescita del +46%. I ricavi sono invece pari a 1,544 miliardi di euro, un incremento del +23,5%. Riviste al rialzo anche le prospettive 2024. Gli annunci hanno avuto un impatto significativo sul titolo, che ha iniziato a guadagnare terreno, chiudendo la giornata con un aumento del +5,6% e raggiungendo i 303,3 euro per azione. Conti record, missioni... elettrizzanti all'orizzonte (vedi ultimo paragrafo).

Il motore della Ferrari 296 è un V6 ibrido

VINCONO LE IBRIDE Analizzando i numeri di mercato.... sorpresa, perché best seller sono le ibride. Nella gamma veicoli Ferrari vi sono nove modelli con motore a combustione interna e quattro ibridi plug-in, che da soli hanno rappresentato il 51% delle consegne totali. Sorprendente, vero? C'è da dire che le ibride rappresentano il catalogo di prodotto più recente e performante e un maggiore interesse da parte dei clienti è quindi più che comprensibile. Analizzando la distribuzione geografica delle vendite, si nota un aumento dell'8,3% nella regione Emea (Europa e Medio Oriente), del 21,1% nelle Americhe, mentre Cina, Hong Kong e Taiwan hanno subito un lieve rallentamento. Le famiglie 296 (qui la prova) e SF90 sono state trainanti, mentre le consegne della 812 Competizione A e della Purosangue sono entrate in un'importante fase di accelerazione. Le consegne nei primi 9 mesi del 2023 hanno superato quanto fatto nei precedenti 12 mesi e sono state pari a 10.418 unità, con un risultato operativo di 1,245 miliardi (+34%) e un Ebitda di 1,721 miliardi (+32%). Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha commentato: ''Un altro trimestre da record, con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l’anno. Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025''.

La SF90 Stradale è il meglio della tecnologia Ferrari oggi disponibile

E SULL'ELETTRICA... Col 2023 che si avvia verso una felice conclusione, Ferrari continua nel frattempo il proprio percorso verso lo sviluppo di un'automobile completamente elettrica. Dopo le ibride, la prima ''Rossa'' a zero emissioni (e silenziosa, ve la immaginate?) rappresenterà un momento di rottura con tutta la storia precedente di Ferrari. Benedetto Vigna ha spiegato che il marchio non è affatto in ritardo sui piani: il reveal della prima auto di Maranello full electric resta programmato per il quarto trimestre del 2025. Per continuare il processo di collaudo, la società sta utilizzando una tecnica chiamata Hardware in the Loop (Hip) per accelerarne lo sviluppo. ''Simula il comportamento dei prodotti in fase di sviluppo in diverse condizioni e viene normalmente applicata agli smartphone o ai computer'', ha spiegato l'amministratore delegato. Seguiremo l'iter con tanta curiosità.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/11/2023