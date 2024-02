Porsche Panamera 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid 2024: in video, le nuove plug-in

Dopo il debutto della nuova Porsche Panamera 2024 (qui in anteprima) nelle sue versioni con motore termico V6 e la super ibrida Turbo - da 680 CV e 930 Nm di coppia - adesso è il turno delle 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid. Varianti che andranno a costituire il cuore dell'offerta commerciale Panamera, visto che la maggior parte delle motorizzazioni disponibili per quest'ultima generazione sarà proprio ibrida plug-in. Porsche ha aperto gli ordini in Europa, con le prime consegne previste per il secondo trimestre del 2024, sebbene i prezzi per il mercato italiano non siano ancora stati comunicati. Intanto, una mini video preview.

NUOVO STILE Per questa nuova generazione - come vi avevamo già anticipato, quindi non ci dilungheremo troppo - Porsche ha apportato modifiche al design frontale, che presenta un paraurti rivisto e una presa d'aria più sottile sopra la targa, progettata per migliorare il raffreddamento del motore. Inoltre, sono inclusi di serie i fari con tecnologia Matrix LED. La Panamera 4 E-Hybrid è equipaggiata con ruote da 19 pollici e pinze freno nere, mentre la 4S E-Hybrid si contraddistingue per le ruote da 20 pollici ''Panamera AeroDesign'', terminali di scarico sportivi argentati e pinze freno rosse. All'interno dell'abitacolo, si nota una plancia che ospita fino a tre display: uno per la strumentazione da 12,6 pollici, uno centrale per il sistema di infotainment da 12,3 pollici e uno dedicato al passeggero anteriore da 10,9 pollici, disponibile come optional.

Nuova Porsche panamera 4S e-hybrid: la potenza è di 544 CV

MOTORI V6 Passando alle nuove motorizzazioni ibride, la Panamera 4 E-Hybrid è equipaggiata con un powertrain composto da un motore a benzina V6 biturbo da 2,9 litri, in grado di erogare 304 CV, abbinato a un motore elettrico da 190 CV. Questo sistema fornisce una potenza totale di 470 CV e una coppia di 650 Nm. La velocità massima è di 280 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Grazie alla batteria da 25,9 kWh, l'autonomia in modalità completamente elettrica raggiunge i 96 km omologati nel ciclo WLTP, con la possibilità di ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. La Panamera 4S E-Hybrid monta sempre un motore V6 biturbo da 2,9 litri con una potenza di 353 CV, abbinato al motore elettrico da 190 CV. In questo caso la potenza complessiva è di 544 CV, per una coppia di 750 Nm. La velocità massima è di 290 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. La capacità della batteria rimane la stessa, garantendo - di conseguenza - un'autonomia elettrica sempre di 96 km.

Nuova Porsche panamera 4 e-hybrid: i prezzi non sono stati ancora comunicati

PIÙ EFFICIENTI Entrambe le auto partono in modalità completamente elettrica. La modalità E-Hold permette di mantenere il livello di carica della batteria, mentre la modalità E-Charge consente al motore a combustione interna di ricaricare la batteria fino all'80% durante la guida extraurbana a velocità superiori a 55 km/h. Sono inoltre disponibili le classiche modalità Sport e Sport Plus, progettate per ottimizzare ulteriormente le prestazioni dei due modelli plug-in hybrid. La parte elettrica è gestita da un nuovo software scritto con l'intento di migliorare i consumi di energia elettrica e l'autonomia a zero emissioni. Per i modelli plug-in è infine disponibile come equipaggiamento opzionale il sistema Porsche Active Ride per aumentare ulteriormente sia il confort di marcia, sia la dinamica di guida.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 20/02/2024