Porsche Italia, un 2023 da applausi. Nel 2024 la sfida Macan EV

Nel 2023 vendite in crescita. Macan sempre la best seller: quali scenari con l'arrivo del nuovo modello. Che è soltanto elettrico

Da un'ottima annata ad un'annata i cui volumi è molto più difficile pronosticare. La variabile si chiama nuova Porsche Macan: ora che è tutta nuova, ma anche tutta elettrica, quale accoglienza dai porschisti? Una bella scommessa. Dalla Casa, intanto, si dicono pronti a ingolosire il pubblico con formule specifiche.

Porsche Macan 2024, ''La Grande Sfida''

OTTIMISMO Porsche Italia chiude il 2023 con vendite ancora in crescita: consegnate 7.642 vetture, in aumento del +5% sull’anno precedente, riconfermando la posizione di terzo mercato singolo in Europa in termini di volumi. “Siamo felici dell’ottimo risultato raggiunto da Porsche Italia nel 2023, un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico e geopolitico sfidante, che ha influito anche sulla disponibilità dei nostri prodotti. Ciononostante - spiega Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia – abbiamo conseguito ottimi risultati, a partire dal comparto elettrico, dove la nostra performance è stata superiore alla media del mercato nazionale grazie alle vendite di Taycan. Guardiamo ora con fiducia al futuro: le opportunità di crescita della mobilità sostenibile nel segmento premium & luxury - conclude Innocenti - ci rendono ottimisti per le vendite della nuova Macan a trazione completamente elettrica, appena lanciata”.

Porsche Italia, un 2023 di successo

CLASSIFICA A proposito di Macan. Anche nel 2023, il SUV di medie dimensioni è stato il modello più richiesto con 3.267 consegne, mentre l’iconica 911 si attesta al secondo posto, con 1.718 unità consegnate. Completa il podio Cayenne, di cui è stata presentata la versione aggiornata nel 2023, con 1.376 unità. Si conferma in quarta posizione Taycan, il primo modello elettrico del marchio, con 587 consegne. A seguire, la 718 con 388 e infine Panamera con 306, in leggero calo rispetto allo scorso anno, ma in linea con l’attesa della terza generazione, presentata a novembre.

E-COMMERCE In crescita anche le vendite online: volumi in aumento del +22% sull’anno precedente, per un totale di 557 vetture. Il canale digitale ha consentito inoltre di intercettare un target più giovane, con un’età media di ben sette anni inferiore rispetto al cliente tradizionale, e di avvicinare nuovi clienti al brand, col 78% degli acquirenti virtuali che non aveva mai posseduto una vettura Porsche in precedenza.

ELECTRIC STRATEGY Porsche si è posta l’ambizioso obiettivo di superare l’80% di vetture nuove a trazione interamente elettrica nel 2030 ed è impegnata anche in Italia nel favorire una transizione equilibrata verso la mobilità sostenibile. Come noto, ora nuova Macan va così ad arricchire la gamma 100% elettrica, affiancando Taycan. Per soddisfare le esigenze dei clienti interessati al passaggio all’elettrico, Porsche Italia ha sviluppato offerte specifiche: formule ad hoc di leasing e noleggio, integrazione i soluzioni per la ricarica domestica, tramite wallbox, o presso i punti di ricarica pubblici. A questo riguardo, in tutto il mondo Porsche sta anche sviluppando una propria rete di infrastrutture di ricarica, detta Porsche Charging Lounge, presso la quale assaporare lo stile e la proverbiale cura Porsche anche durante l’esperienza di ricarica. Anche l’Italia sarà parte integrante del piano di sviluppo di queste stazioni, di cui la prima è stata inaugurata nel 2023 a Bingen sul Reno, in Germania. A fine 2024, un primo bilancio sull'accoglienza che il pubblico riserverà alla prima Macan senza motore termico. Nota bene: per tutto il 2024, dovrebbe restare in vendita anche Macan a benzina.

La prima Porsche Charging Lounge a Bingen sul Reno

PORSCHE WORLD È stato infine un anno di soddisfazioni, il 2023, anche per il Porsche Experience Center Franciacorta, che dall’apertura a settembre 2021 ha superato i 50.000 visitatori, di 78 nazionalità diverse. Sono oltre 400 gli eventi ospitati dalla struttura nel corso dei due anni, che sono andati ad aggiungersi all’ampia gamma di esperienze che includono anche le corse sulla pista di go-kart, lo shopping presso il negozio Porsche e le esperienze di degustazione presso il ristorante Speedster.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/02/2024