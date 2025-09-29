Lo sterzo del futuro? "Spazzatura", dice Porsche (ma lascia che ti spieghi)

Nel senso che il volante conterrà rifiuti riciclati di modelli a fine vita. Come funzione il progetto Porsche e BASF per sterzi "bio"

Quando si dice avere in pugno la materia. Quella, sempre di massima attualità, dell'ecosostenibilità. Chi l’avrebbe detto che vecchie spugne, pellicole e vernici grattugiate da auto a fine vita potessero rinascere come scintillanti volanti Porsche?

Ti rifiuti di crederci, ma leggi questa breve storia a lieto fine. Una storia di rifiuti.

Da un piatto di rifiuti a un volante servito su un piatto d'argento

Dal rottame alla rinascita

La Cavallina, insieme al colosso chimico BASF e con l'aiuto del partner tecnologico BEST, ha appena chiuso con successo un progetto pilota che dimostra come persino i materiali più “disperati” meritino, e ottengano, una seconda chance.

Il cuore dell’esperimento è l’Automotive Shredder Residue (ASR), cioè quel mix disordinato di plastiche, schiume e rivestimenti che di solito finiscono piuttosto brutalmente inceneriti.

Dai rifiuti impossibili a un volante Porsche? Strano, ma vero

Per farla breve: grazie al processo di gassificazione chimica, Porsche & co. hanno trovato il modo di trasformare questo caos in una materia prima nuova di zecca, pronta per diventare plastica ad alte prestazioni.

Ciliegina sulla torta: niente input fossili, ma legno tritato e altri scarti bio al posto del petrolio.

Il volante che non ti aspetti

I nuovi materiali sono quindi stati usati per produrre formulazioni di poliuretano, testate direttamente su un componente che nessuno vuole difettoso: il volante.

Insomma, non solo un esercizio di laboratorio, ma un pezzo reale da riutilizzare in un posto strategico. Ovvero, direttamente tra le mani del guidatore.

Porsche, in futuro volanti ''biologici''?

La filosofia

Secondo Robert Kallenberg, Head of Sustainability di Porsche, questi progetti sono ''la palestra perfetta per testare nuove tecnologie di riciclo e ridurre l’uso di materiali fossili''.

BASF, dal canto suo, ricorda che il riciclo meccanico resta ancora la prima scelta. Ma che per i rifiuti “difficili”, servono alternative.

Tradotto: meglio un volante riciclato, che un mucchio di plastica bruciata.

Porsche e la circular economy: lavori in corso

Decisa a far quadrare il cerchio dell’economia circolare, Porsche non si limiterà a volanti e plastiche: Stoccarda sta lavorando anche su batterie rigenerate, componenti rimessi a nuovo e sull’uso crescente di materiali riciclati lungo tutta la filiera.

Al volante di una 911, in futuro sterzerai impugnando un pezzo della storia Porsche. Chissà, forse strofinerai senza saperlo un pezzo di una vecchia GT3 RS...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2025