Le ultime su Porsche Macan EV: da AirConsole all'AI a bordo

La nuova Porsche Macan Electric 2026 debutta con AirConsole per giocare durante la ricarica, e tante altre novità hi tech

L’ultima ad aggiungersi alla lista è la nuova Porsche Macan Electric 2026: anche il SUV elettrico di Zuffenhausen introduce a bordo la nota piattaforma di videogame AirConsole, ora accessibile tramite il Porsche App Center, per aiutare a ingannare le attese durante le soste per la ricarica e non solo.

AirConsole su Porsche Macan elettrica si trova nell'infotainment

Che cos'è AirConsole

Sempre più modelli integrano piattaforme gaming direttamente nell’infotainment: con AirConsole si usa lo smartphone come controller per giocare sullo schermo centrale quando l’auto è parcheggiata.

Ma non finisce qui: grazie al display passeggero anteriore opzionale, è possibile per il passeggero anteriore giocare anche in movimento, senza creare distrazioni per chi guida, grazie alla tecnologia di schermatura che protegge il campo visivo del conducente.

AirConsole promette un catalogo di “casual games da brevi sessioni, ottimizzati per l’uso in auto”: si va dai racing game ai quiz, passando per sport e party game. Tra i titoli più noti spiccano UNO e Chi Vuol Essere Milionario?

AirConsole su Porsche Macan elettrica sul display centrale

Non giochi? Parla con la tua Macan

Ma i videogame non sono l'unica novità introdotta dalla nuova Macan. Se non hai voglia di divertirti con UNO o quiz vari, puoi semplicemente parlare con il nuovo assistente vocale Voice Pilot, che diventa un interlocutore più interessante grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

AirConsole su Porsche Macan elettrica: il telefono diventa controller tramite il codice QR

Altre funzioni inedite della nuova Macan Electric

Sulla nuova Macan EV troviamo poi la tecnologia delle digital key per usare lo smartphone (iOS o Android) o l'Apple Watch come chiave dell’auto.

Basta tenere in tasca, in borsa o al polso uno di questi dispositivi per sbloccare le porte e avviare il motore grazie alla combinazione delle tecnologie NFC (Near Field Communication), Bluetooth Low Energy e Ultra-Wideband.

Le chiavi digitali possono essere condivise con fino a 7 persone, decidendo di volta in volta se possano solo accedere al veicolo o anche guidarlo.

AirConsole su Porsche Macan elettrica: gli smartphone fanno da controller

Guida assistita sempre più evoluta

Sul fronte assistenza alla guida, la Macan EV introduce il sistema 3D Surround View con Active Parking Support, che ora include anche la funzione Transparent Hood (il cofano “trasparente”, utile in manovra e in offroad).

Ma la novità più intrigante è Trained Parking: basta registrare una manovra – ad esempio entrare in garage – e il SUV sarà in grado di ripeterla in autonomia quante volte si vuole.

Non manca Reversing Assist, che permette di retrocedere lungo un percorso già effettuato in avanti fino a 50 metri: una mano santa negli spazi stretti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2025