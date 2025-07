Due mitici giochi Atari arrivano sulle Volkswagen grazie ad AirConsole

I videogame a bordo dell'auto sono ormai una presenza consolidata e la piattaforma AirConsole integrata nell'infotainment del gruppo Volkswagen alza il tiro aggiungendo due titoli mitici all'elenco dei giochi.

Grazie alla nuova collaborazione con Atari si rendono disponibili gli storici arcade – Asteroids: Recharged e Breakout: Recharged– per dare alle pause all'autogrill un tocco videoludico dal sapore rétro.

Breakout: Recharge di Atari sullo schermo di una Volkswagen

Rivisitazione moderna del leggendario brick breaker, questa versione di AirConsole per l'infotainment del gruppo Volkswagen include 50 livelli, power-up futuristici (come missili a ricerca e railgun) e una modalità co-op perfetta per giocare in coppia con il passeggero. Lo stile retrò incontra la velocità e la varietà del gaming moderno.

Altro mostro sacro del gaming anni ’80, Asteroids: Recharged porta la sua azione frenetica anche in auto. Controlli reattivi, la possibilità di fare gioco di squadra con il passeggero e una serie di armi aggiornate sono ideali per ingannare l'attesa durante la ricarica dell'auto elettrica, con sessioni di gioco brevi ma intense.

Per chi non conoscesse AirConsole, per iniziare a giocare si fa così:

Si attiva un contratto VW Connect Plus per l'infotainment Si scarica AirConsole dallo shop in-car Volkswagen Si avvia l'app con l’auto parcheggiata I giocatori inquadrano il QR code che appare sullo schermo dell'auto con il proprio smartphone, che diventa così un controller per il gioco

Secondo il tipo di gioco, AirConsole supporta fino a quattro giocatori collegati contemporaneamente.

Android Auto 14.1 porta i videogame a bordo dell'auto

AirConsole non è che una delle piattaforme che, oggi, permettono di giocare sullo schermo dell'auto: anche Google è scesa in campo con la versione 14.1 di Android Auto e Tesla lo propone da anni tramite il suo infotainment proprietario.

AirConsole conduce la gara per i ''diversamente fan'' di Elon Musk, grazie alla presenza anche sui modelli di Audi, BMW e Mini, e alla varietà di titoli messi a punto in collaborazione con Sony Pictures (Chi Vuol Essere Milionario), Mattel (UNO, Pictionary) e Bandai Namco (PAC-MAN Championship Edition).

La partnership con Atari segna un nuovo traguardo e la corsa non si ferma qui. Il prossimo titolo in arrivo è Missile Command: Recharged, grazie a cui la libreria di AirConsole continuerà a crescere, puntando a trasformare l’esperienza in-car in un momento di intrattenimento e condivisione. La strada del car gaming è appena iniziata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/07/2025