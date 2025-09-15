Porsche prepara la nuova supercar elettrica, sarà una Taycan Turbo GT4 RS?

La granturismo in configurazione "racing" è stata avvistata nei test al Nürburgring con importanti aggiornamenti tecnici e ambizioni da record

La Porsche Taycan Turbo GT4 RS è stata avvistata durante nuovi test dinamici al Nürburgring. Basata sulla Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, l'auto sembra destinata a diventare una delle supercar BEV più performanti del marchio tedesco.

Porsche Taycan Turbo GT4 RS: la supercar elettrica avvistata durante i test in pista

Secondo indiscrezioni, il modello potrebbe essere presentato come un’edizione speciale, sulla scia delle 718 Cayman GT4 RS e 718 Spyder RS.

Tentativi di record al Nordschleife

Il 10 settembre 2025, Porsche e il collaudatore Lars Kern hanno tentato di stabilire un nuovo primato sul circuito, ma il maltempo ha impedito di completare i giri cronometrati. L’obiettivo dichiarato rimane un tempo inferiore ai sette minuti.

Nel 2024, la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach aveva fermato il cronometro a 7:07.55, poco sopra al 7:04.957 della cinese Xiaomi SU7 Ultra, attuale detentrice del record per berline elettriche di serie (guarda il record di Xiaomi).

Porsche Taycan Turbo GT4 RS: variante ''racing'' della granturismo elettrica di Zuffenhausen

La nuova variante dovrebbe superare le prestazioni della Turbo GT, che già sviluppa 1.034 cavalli con overboost e raggiunge i 100 km/h in 2,2 secondi.

Tra le novità previste:

cerchi alleggeriti

sistema frenante rinforzato

sospensioni aggiornate

aerodinamica in fibra di carbonio ottimizzata

Porsche Taycan Turbo GT4 RS: obiettivo dichiarato di battere il record sul giro del ''Green Hell''

Prezzo ed esclusività al top

Il prezzo della Taycan Turbo GT parte da circa 251.000 euro. Con le modifiche e le specifiche della possibile GT4 RS, il listino potrebbe superare di slancio i 300.000 euro, confermando il carattere estremamente esclusivo del modello elettrico di Zuffenhausen che potrebbe arrivare nel corso del 2026. (guarda la homepage di Porsche Italia).

Voi cosa ne pensate di questa nuova proposta di Porsche? Ha senso portare a tali livelli la mobilità elettrica? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/09/2025