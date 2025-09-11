Cayenne Coupé Turbo GT: il SUV sportivo Porsche si mostra fra i cordoli del Nürburgring

Non più tardi di qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova Porsche Cayenne Coupé elettrica, modello in fase di collaudo che arriverà alla fine del 2026 (guarda le foto spia del SUV elettrico). Ebbene, qui abbiamo le prove che la Casa tedesca non ha nessuna intenzione di mettere in un angolino i motori endotermici e ce lo dimostra con quella che sembra essere proprio la nuova Cayenne Coupé Turbo GT.

Porsche Cayenne Coupé Turbo GT: un prototipo del SUV sportivo durante i collaudi al Nurburgring

Si tratta di un modello che conferma come la casa di Zuffenhausen non abbia intenzione di abbandonare i motori endotermici, nonostante lo sviluppo della futura versione elettrica. Il prototipo immortalato al Nürburgring si presenta con una leggera mimetizzazione, ma con dettagli che evidenziano un carattere ben più aggressivo rispetto alla Cayenne standard.

Caratteristiche tecniche attese

Secondo le prime informazioni, la Cayenne Coupé Turbo GT dovrebbe montare un motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 650 cavalli. Non sarà la variante più potente della gamma, poiché la Cayenne Turbo E-Hybrid raggiunge i 739 CV con l’aiuto della componente ibrida.

Elementi distintivi del design includono:

frontale più pronunciato

prese d’aria aggiuntive

spoiler posteriore maggiorato

Porsche Cayenne Coupé Turbo GT: l'inedito frontale con i fari leggermente coperti dalle pellicole

Il debutto della Cayenne Coupé elettrica è previsto per il 2026, con potenze che potrebbero sfiorare i 1.000 cavalli e un’accelerazione 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi. Tuttavia, queste sono ipotesi che dovranno trovare conferma ufficiale al debutto del SUV EV di Porsche. Basato sulla piattaforma Premium Electric e dotata di un'architettura a 800 volt, questo SUV è dotato di serie di una porta di ricarica NACS.

La Turbo GT Coupé, invece, resta il riferimento per chi cerca un SUV sportivo a combustione interna. I suoi numeri parlano chiaro.

Porsche Cayenne Coupé Turbo GT: sotto il cofano un V8 biturbo con 650 CV di potenza

Cayenne Coupé Turbo GT: quando arriva?

La presentazione ufficiale della nuova Porsche Cayenne Coupé Turbo GT è attesa nel 2027. Il modello andrà a completare la gamma SUV coupé della casa tedesca (guarda la homepage di Porsche Italia), offrendo un’alternativa ad alte prestazioni nel segmento dei SUV sportivi. Voi cosa ne dite del super SUV di Porsche? Vi piacciono gli sport utility così performanti? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/09/2025