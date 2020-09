PDK PER TUTTI Il cambio a doppia frizione arriva - optional - su tutte le 718, anche le 6 cilindri. Boxster e Cayman 718 GTS 4.0, 718 Spyder e 718 Cayman GT4 sono ora disponibili con cambio automatico PDK: nei confronti delle rispettive versioni a cambio manuale, prestazioni e consumi migliorano.

PIÙ ACCELERAZIONE 718 Spyder e 718 Cayman GT4 ora accelerano da 0 a 100 all'ora in 3,9 secondi, vale a dire mezzo secondo più veloce, mentre raggiungono la soglia dei 200 km/h in 13,4 secondi, ossia 0,4 secondi più rapidamente. Anche le 718 Cayman GTS 4.0 e 718 Boxster GTS 4.0 da 400 CV migliorano lo sprint: il cronomentro nello 0-100 è si ferma a quota 4 secondi - meno 0,5 secondi - per poi raggiungere la soglia dei 200 km all'ora in 13,7 secondi (0,4 secondi più veloce rispetto al cambio manuale).

MENO CONSUMI Porsche 718 Boxster e Cayman GTS 4.0 PDK dichiarano un consumo combinato WLTP di 9,6 litri/100 km in luogo dei 10,9 litri/100 km della versione manuale, mentre 718 Spyder PDK e 718 Cayman GT4 PDK si attestano a quota 10,2 litri/100 km, migliorando il risultato degli 11,1 litri/100 km delle rispettive versioni standard.

MODALITÀ DI GUIDA Sulle versioni 718 GTS 4.0 il pacchetto Sport Chrono di serie adatta le caratteristiche di cambio marcia del PDK in base alle 4 diverse modalità di guida: Normal, Sport, Sport Plus e Individual. In particolare con la modalità Sport Plus, pensata per le massime prestazioni, integra il Launch Control per partenze al fulmicotone. Il pulsante Sport Response, invece, consente al guidatore di attivare le massime prestazioni del motore e della trasmissione per 20 secondi, indipendentemente dalla modalità di guida corrente: una funzione ispirata al motorsport, che di certo aiuta nelle manovre di sorpasso.

PIÙ RACING Nelle top di gamma 718 Spyder e 718 Cayman GT4, tramite il pulsante PDK Sport - una leva che riprende il design della 911 GT3 - è possibile selezionare la specifica modalità. 718 Spyder e 718 Cayman GT4 con il cambio a doppia frizione PDK beneficiano inoltre di alcuni miglioramenti al differenziale posteriore con bloccaggio meccanico, con valori di bloccaggio del 30 e 37 per cento rispetto al 22 e 27 per cento del cambio manuale. Ciò ha un effetto positivo sulla dinamica longitudinale e laterale, nonché sulla trazione, aumentando il piacere di guida.

NOVITÀ 2021 Le Porsche 718 modello 2021 beneficeranno inoltre di una serie di nuove funzionalità. Per quanto riguarda gli interni il materiale Race-Tex - basato sul materiale usato nelle vetture da corsa - sostituirà l'Alcantara. La verniciatura speciale Python Green verrà aggiunta alla gamma di colori dei modelli GT 718 Cayman GT4 e 718 Spyder, mentre 718 Spyder sarà disponibile anche con i cerchi da 20 pollici in Aurum, che in precedenza erano disponibili solo per 718 Cayman GT4. Il cambio PDK dovrebbe costare tra 2.200 euro in più - sulle Spyder e GT4 - e 2.500 euro in più - sulle 718 GTS - rispetto alle rispettive versioni manuali.