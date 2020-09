FRANTUMA RECORD Mettersi in bacheca un Guinnes World Record all’età di soli 16 non è cosa da tutti. Farlo al volante di una Porsche 718 Spyder da 420 CV danzando fra una sfilza di birilli ha davvero dell’incredibile. Questa l’impresa compiuta alcuni giorni fa da Chloe Chambers, una giovane teenager classe 2004 cresciuta non molto lontano da New York. Chloe trascorre i suoi primi anni guardando la Formula 1 insieme al padre Matt, tutto il suo talento esplode però quando si mette al volante del suo kart, diventando ben presto campionessa di categoria. E così, con la freddezza del professionista, lo scorso 2 settembre la ragazza prodigio è riuscita a demolire il precedente primato di slalom fra coni, abbassando di oltre mezzo secondo il record cinese siglato nel 2018.

SLALOM Sulla pista dell’aeroporto di Solberg, nel New Jersey, la giovane campionessa è riuscita a sgusciare fra 50 coni, posti a 15 metri di distanza uno dall’altro, in soli 47.45 secondi, coprendo una distanza di circa 762 metri stando sotto i 48.11 secondi del primato precedente. Il tutto dosando a meraviglia i 420 CV sviluppati dalla sua Porsche 718 Spyder flat-six e gestendo con grande naturalezza anche la più piccola delle sbavature. “Oh grazie al cielo!'' la sentiamo esclamare al termine della prova. ''È stata una grande esperienza di apprendimento per me […] Sono molto contenta degli sforzi e dell'aiuto di tutti per raggiungere questo obiettivo. È stata una settimana divertente, mi ha richiesto molta concentrazione e pazienza, sono grata per la straordinaria opportunità che mi è stata data ''.