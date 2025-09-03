Porsche Cayenne Coupé EV: il SUV elettrico si toglie i veli in attesa del debutto

La versione Coupé del SUV tedesco si mostra e lo fa senza mimetizzazione per farci vedere la sua linea definitiva. Ancora riserbo su motori, autonomia e gamma

Quando la Porsche Cayenne debuttò nel 2003, i puristi del marchio rimasero a dir poco sorpresi, per non dire allibiti. Tuttavia, il SUV si inserì rapidamente nella gamma Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia), diventando uno dei modelli più venduti del marchio.

Porsche Cayenne Coupé EV: il SUV sportivo elettrico avvistato nella sua veste definitiva

Ora lo sport utility si trova a un altro bivio: Porsche sta per presentare la prima Cayenne EV, seguita poco dopo dalla Coupé. Di quest’ultima ne avevamo parlato qualche mese fa commentando le prime immagini dei prototipi camuffati visti durante i collaudi al Nurburgring (leggi le info su Porsche Cayenne Coupé EV), ma oggi possiamo (ri)vedere il SUV tedesco a batterie nella sua veste praticamente definitiva.

Porsche Cayenne Coupé EV: il debutto è previsto nel 2027, un anno dopo la versione standard

Il piacere di guida resta un marchio di fabbrica Porsche

Sebbene ci siano ancora molte cose che non sappiamo, adesso possiamo farci un’idea precisa di come sarà lo stile del SUV, inoltre è auspicabile che la Cayenne EV offra lo stesso mix di emozioni di guida e praticità per la famiglia che ha reso famoso il primo SUV di Zuffenhausen tanti anni fa.

Sostituendo il rumore del motore termico con potenza e guida a zero emissioni, è ipotizzabile che la Cayenne EV a batteria avrà più di una vaga somiglianza con la variante a benzina.

Porsche Cayenne Coupé EV: linee affusolate e aerodinamiche per lo sport utility a batterie

Si prevede che la Cayenne EV sarà basata sulla stessa piattaforma della nuova Macan EV e si collocherà al di sotto del SUV elettrico di punta ''K1'', ancora inedito, il cui arrivo è stato confermato da Porsche nel 2028 o 2029. Quindi, ciò che non cambierà con la nuova generazione di Cayenne è la suddivisione della gamma tra Cayenne con carrozzeria standard e Coupé.

Porsche Cayenne Coupé EV: in coda si vedono bene i nuovi gruppi ottici e il tetto inclinato

Cayenne e Cayenne Coupé: gemelle diverse

Mentre i due modelli sono praticamente identici dal paraurti anteriore al montante centrale, la Coupé presenta una linea del tetto spiovente con portiere posteriori più basse e un lunotto posteriore molto piccolo. Anche l'intera parte posteriore sarà diversa e conferirà alla Cayenne un aspetto molto più sportivo.

Il SUV coupé arriverà nel 2027

Il SUV elettrico Cayenne sarà un veicolo completamente nuovo per il marchio Porsche e potrebbe debuttare alla fine del 2025 come modello 2026. La variante coupé arriverà tra i sei e i dodici mesi dopo.

Porsche Cayenne Coupé EV: salvo cambi di rotta, sostituirà la gamma Cayenne a benzina

Prenderà il posto della Cayenne con motori endotermici

Al momento, non si hanno informazioni su opzioni di motore, autonomia o prestazioni. Sappiamo che la Cayenne EV dovrebbe sostituire l'intera gamma dei modelli Cayenne a benzina, ma non siamo sicuri che manterrà la stessa line up. Più probabilmente vedremo una versione base e una Turbo, come per la Macan.

Sicuramente avremo più informazioni tra qualche mese, perciò restate connessi sui nostri canali web. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/09/2025