Porsche Cayenne 2026: nuovo facelift per la versione termica prima dell'arrivo dell’elettrica

Parlare di nuova Porsche Cayenne 2026 non equivale necessariamente a parlare del modello elettrico. La Cavallina di Stoccarda si prepara infatti a lanciare un nuovo restyling per tenere aggiornato il suo modello di punta in versione con motore a combustione interna (ICE) e i nostri fotografi l'hanno ripreso durante uno degli ultimi test su strada, con carrozzeria quasi definitiva in bella vista.

La griglia frontale della nuova Porsche Cayenne 2026 si ispira alla 911 Hybrid

Anticipazioni sulla Cayenne restyling ne avevamo già pubblicate: la novità è proprio ciò che mostrano le nuove immagini con dovizia di particolari, visto che sul prototipo avvistato dai nostri fotografi le camuffature sono ai minimi termini.

Da quello che si vede, i designer Porsche hanno voluto rafforzare il family feeling con la più recente 911 ibrida, in particolare dalla 911 GTS 2024, introducendo feritoie di raffreddamento verticali nel paraurti anteriore.

Se il funzionamento sarà simile a quello della 911, queste lamelle a controllo elettronico si chiuderanno automaticamente per migliorare l’efficienza aerodinamica e si apriranno per raffreddare i radiatori quando il motore lo richiederà.

Le luci diurne (DRL) a LED, di solito disposte in orizzontale, sono ora verticali e ricollocate ai lati del paraurti. È possibile che questo design del frontale con griglia particolarmente estesa sia riservato a un allestimento specifico — magari uno di quelli più sportivi — mentre le varianti base della Cayenne potrebbero presentare uno stile differente.

La nuova Porsche Cayenne 2026 non dovrebbe presentare novità negli interni

Cosa resta invariato dal restyling 2024

Alcune modifiche già introdotte nel facelift 2024, come i fari anteriori di forma più squadrata, sono confermate.

L’abitacolo, invece, dovrebbe restare pressoché invariato: l’attuale plancia segue già il design di famiglia Porsche, con elementi come il selettore del cambio a levetta, il cruscotto completamente digitale e il display dell'infotainment opzionale per il passeggero. Qui il confronto in video tra l'attuale Cayenne e gli altri super SUV.

Porsche Cayenne e-hybrid, la plancia

Indiscrezioni sui motori della nuova Cayenne 2026, che probabilmente verrà introdotta nella seconda metà dell'anno e prenderà il nome di Cayenne 2027, ne aveva già fornite l'amministratore delegato Porsche Oliver Bloom.

Era stato proprio Bloom a confermare che: ''La terza generazione di Cayenne sarà ulteriormente aggiornata e continuerà ad essere offerta insieme a Cayenne quarta generazione, che sarà completamente elettrica''.

Ecco dunque giustificati i recenti avvistamenti dei prototipi su strada, che testimoniano l'avanzamento dei lavori. Le grandi prese d’aria anteriori e i quattro terminali di scarico chiariscono che la Cayenne delle nostre foto non è la variante elettrica.

Piuttosto, sotto al suo cofano troveremo una vasta gamma di motori a benzina semplici e a propulsione ibrida, laddove interventi al V8 biturbo lo renderanno ''idoneo a soddisfare i futuri requisiti legislativi'', ha promesso Bloom.

Nuova Porsche Cayenne 2026 manterrà in gamma i motori a combustione ancora per molti anni

Ritorno alla combustione: il mercato lo impone

Porsche ha dichiarato l’obiettivo di produrre l’80% di veicoli elettrici entro il 2030. Considerando che la 911 non verrà elettrificata prima di quella data, è plausibile che la quota restante sarà composta principalmente da Cayenne e dalla già vista Macan Electric (qui la prova).

Negli ultimi mesi, però, lo slancio dell’elettrico sembra rallentare. Cresce invece l’interesse per i modelli ibridi e a combustione, complici infrastrutture ancora inadeguate e prezzi elevati.

In evidenza il posteriore della nuova Porsche Cayenne 2026

Cambio di rotta anche per Audi

E se anche progettare un’ulteriore nuova generazione della Cayenne termica pare poco sensato, visto il perdurante divieto alla vendita di auto a combustione dal 2035 in Europa e California, Porsche non può permettersi di affossare con una motorizzazione unica e poco gradita al pubblico uno dei suoi modelli più apprezzati.

Non dimentichiamo, infatti, che solo nel 2023, la Porsche Cayenne si è confermata il modello più venduto del Marchio con 87.553 unità consegnate, pari a oltre un quarto delle vendite globali.

Ecco perché, in parallelo, anche Audi Q7, che nasce sulla piattaforma della sorella Cayenne, dovrebbe ricevere un’ultima generazione con motori a combustione ICE nel 2026-2027. Ma questa è un'altra storia.

Nuova Audi Q7: in arrivo la terza generazione del Maxi SUV

Quando uscirà la nuova Porsche Cayenne elettrica?

Nel 2026 è previsto il debutto della prima Cayenne 100% elettrica.

Ci sarà ancora una Porsche Cayenne con motore termico?

Sì, la versione a combustione interna riceverà un ulteriore facelift nel 2026.

La Cayenne termica sarà disponibile dopo il 2030?

Secondo le attuali ipotesi, potrebbe restare sul mercato fino al 2030 o poco oltre.

Quali novità ci saranno nella Porsche Cayenne 2026 termica?

Si prevede un aggiornamento estetico e miglioramenti al motore.

Qual è l’obiettivo di Porsche per l’elettrificazione?

L’azienda punta a raggiungere l’80% di produzione elettrica entro il 2030.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/06/2025