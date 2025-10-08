Che ne pensi del nuovo circuito Porsche? Ha il tunnel

Il prestigio di un brand automobilistico transita anche dal proprio ecosistema di attrazioni. E se il museo equivale al ''tempio'', il circuito privato è il ''parco giochi''.
Un nuovissimo Porsche Experience Center aprirà a Singapore nel 2027. Durante il recente weekend di gara di F1 nella città-Stato del sud est asiatico, Porsche ha mostrato le immagini definitive del concept del centro (che ancora non esiste). E... beh, promette bene.
Nuovo Porsche Experience Center: missione Singapore 2027
Ma il biglietto da visita del Porsche Experience Center Singapore è un altro. È il tunnel che trafigge l'edificio principale, sotto il quale transita il tracciato lungo. Un po' come succede sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, che attraversa lo Yas Island Hotel.
Il circuito passa sotto il quartier generale
Quindi, piste con gallerie incorporate già ne abbiamo. Sì, ma questo è il circuito privato Porsche. Che rivaleggia con gli autodromi del Circus.