Che ne pensi del nuovo circuito Porsche? Ha il tunnel

15 fa - Il prossimo Porsche Experience Center apre a Singapore nel 2027

Il prossimo Porsche Experience Center apre a Singapore nel 2027. Effetti speciali: il tracciato principale "buca" l'edificio

Il prestigio di un brand automobilistico transita anche dal proprio ecosistema di attrazioni. E se il museo equivale al ''tempio'', il circuito privato è il ''parco giochi''.

Un nuovissimo Porsche Experience Center aprirà a Singapore nel 2027. Durante il recente weekend di gara di F1 nella città-Stato del sud est asiatico, Porsche ha mostrato le immagini definitive del concept del centro (che ancora non esiste). E... beh, promette bene.

Nuovo Porsche Experience Center: missione Singapore 2027

Sulla falsariga di altre strutture Porsche in giro per il mondo, tra le quali la struttura in Franciacorta, anche l'Experience Center di Singapore è equipaggiato di un circuito principale, una pista a bassa aderenza, inoltre di una pista drifting dove i partecipanti possono perfezionare le proprie capacità di sovrasterzo, senza il timore di sbattere contro un muro o volare giù per un burrone.
 
Porsche Experience Center Singapore: primi render

Ma il biglietto da visita del Porsche Experience Center Singapore è un altro. È il tunnel che trafigge l'edificio principale, sotto il quale transita il tracciato lungo. Un po' come succede sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, che attraversa lo Yas Island Hotel.

Il circuito passa sotto il quartier generale

Quindi, piste con gallerie incorporate già ne abbiamo. Sì, ma questo è il circuito privato Porsche. Che rivaleggia con gli autodromi del Circus.

