Idea! Nuova 718 Boxster/Cayman a benzina (anche se si era detto che...)

Non vendono. Facciamo che vendono poco, o - nel linguaggio delle trimestrali - non performano come da aspettative. Si parla, chiaro, di elettriche Porsche. Di Taycan (-50% nei primi 9 mesi 2024) ma anche, in prospettiva, di Macan EV, che è sul mercato solo da quest'anno, quindi è presto per emettere sentenze (ma hai come la sensazione che...). Se indietro non ci torni, puoi sempre scalare una o due marce. E allora via: Macan Electric, ma anche Not-Electric. Nuova Cayenne EV, ma anche Cayenne V8 Hybrid. Idem il nuovo big SUV Porsche, quello che in codice si chiama ''K1'': elettrico, ma non soltanto elettrico. Fino a nuove 718 Boxster / Cayman: solo elettriche, anzi no, qui andiamo a sbattere. Che accade?

Porsche 718 Boxster / Cayman: quale futuro?

''RANGE EXTENDER'' Accade che la retromarcia ingranata da Porsche sui piani elettrici accelera in seguito alle recenti dichiarazioni di Lutz Meschke, che di Porsche è Chief Financial Officer. Secondo quanto riferito da Automotive News Europe, Meschke semplicemente rafforza un concetto già espresso i mesi scorsi. Ovvero, che il pubblico Porsche ancora non è pronto a dire addio alle Porsche a combustione interna, né lo sarà oltre il 2030. ''Stiamo valutando la possibilità che i veicoli in origine pianificati come 100% elettrici abbiano una trazione ibrida o un motore a combustione'', afferma il CFO della Cavallina. ''Siamo nel pieno del processo decisionale. Ciò che è chiaro, è che manterremo il motore a combustione molto più a lungo''. Nuova 718 Cayman solo elettrica. Anzi no

FANTASTICANDO Le dichiarazioni del top manager tedesco sembrano preludere all'introduzione, presto o tardi, innanzitutto di nuova Macan (anche a) benzina. Ovvero una Macan identica da fuori a nuova Porsche Macan EV, ma su un'architettura di Macan generazione precedente (anche se andrebbero affrontati i problemi di cybersecurity che hanno costretto Porsche a interrompere, a luglio 2024, le vendite di Macan di prima edizione). Le affermazioni di Lutz Meschke alimentano tuttavia anche le chiacchiere circa Boxster / Cayman di nuova generazione. Che con ogni probabilità, contrariamente ai piani originali, accanto alle rispettive varianti full electric si declineranno pure in edizione termica, o elettrificata solo in minima parte (nuova 911 GTS docet?). Stop, per ora non ci avventuriamo in sterili speculazioni. Ci limitiamo a ricordare che la premiere di nuova 718 avrà luogo, a occhio e croce, entro fine 2025. Chissà, da qui ad allora, quali altri sviluppi le strategie Porsche... Stay tuned.

Per nuova Boxster a benzina, c'è speranza

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/11/2024