BMW e Porsche unite. No, niente fusione, c'entrano le moto e una special

Rough Crafts ha dato vita a una reinterpretazione davvero particolare della BMW R12 nineT, prendendo come punto di riferimento il fascino intramontabile della Porsche 911 930 degli anni '70. Il risultato è una moto che unisce estetica classica e componentistica moderna, con il carattere aggressivo e raffinato tipico delle creazioni di Winston Yeh.

Un progetto nato da una collaborazione di grande esperienza

Alla guida del progetto c’è Winston Yeh, fondatore di Rough Crafts, affiancato dal designer Kenji Wong. Insieme hanno plasmato una R12 nineT capace di richiamare immediatamente le linee e l’atmosfera dei modelli Porsche degli anni passati, grazie soprattutto alla scelta cromatica oro e marrone scuro, un chiaro richiamo alla livrea della 911 utilizzata come riferimento.

Elementi estetici e tecnici: cosa caratterizza la R 12 special

L’aspetto visivo è fondamentale su una special come la R 12 di Rough Craft, ma se si vuole posizionare la propria creazione nella fascia premium allora oltre all'apparenza deve esserci anche della sostanza. La moto presenta miglioramenti strutturali e componenti di alta gamma che ne elevano notevolmente le prestazioni, come l'impianto frenante full Brembo, le sospensioni Öhlins sia all’anteriore che al posteriore, per un comportamento dinamico più preciso o lo scarico dedicato con passaggio sdoppiato sotto al telaietto posteriore. Sui cerchi da 17 pollici sono montati pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR che rimandano al mondo del fuoristrada, specialità in cui Porsche schierò anche la 911 alla leggendaria Paris-Dakar.

BMW R12 nineT Rough Crafts, i cerchi ricordano nel design i leggendari Fuchs della Porsche

L’influenza della 911 non si limita ai colori o ai dettagli meccanici: la silhouette stessa della moto richiama la tipica linea del tetto dell’iconica auto sportiva e anche i cerchi della moto richiamano il disegno dei leggendari Fuchs usati sull'auto di Zuffenhausen. Questo legame stilistico crea un ponte diretto tra il mondo delle due e delle quattro ruote, mantenendo intatto lo spirito originale della moto BMW.



Dietro le quinte del progetto

In un post pubblicato sui social, Rough Crafts ha raccontato l’approccio seguito per creare questa R12 nineT unica. L’obiettivo era catturare l’anima della Porsche, scegliendo una moto con un motore boxer capace di richiamare il layout della 911. Dopo varie fasi di progettazione e l’introduzione del concetto di personalizzazione remota ideato da Yeh, il team ha collaborato con BMW Motorrad Sagamihara, in Giappone, per realizzare una R12 nineT completamente nuova da usare come base della trasformazione.

