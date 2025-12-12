Porsche 911 GT3 90 FA: tributo esclusivo al padre del design Porsche

Porsche presenta una raffinata "noveundici" per festeggiare quello che sarebbe stato il 90° compleanno di Ferdinand Alexander Porsche. Scopriamo l'auto e gli accessori dedicati

Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia) rende omaggio a Ferdinand Alexander Porsche con un nuovo gioiello in tiratura limitata, la 911 GT3 90 FA, sviluppato dal programma Sonderwunsch (guarda una Panamera Sonderwunsch) e realizzato in collaborazione con il figlio più giovane del designer, Mark Porsche.

911 GT3 90 FA: l'omaggio al fondatore di Porsche Design

Il progetto celebra quello che sarebbe stato il 90° compleanno di FA (come era affettuosamente soprannominato), fondatore di Porsche Design nel 1972 e progettista dell'iconica 911, nonostante sia scomparso nel 2012.

Porsche 911 GT3 90 FA: la limited edition che celebra Ferdinand Alexander Porsche

911 GT3 90 FA: supersportiva “ingentilita”

Basata sulla 911 GT3 Touring, la versione 90 FA è dotata di una verniciatura metallizzata esclusiva FA Green, ispirata al verde quercia utilizzato sulla storica ''noveundici'' personale di Ferdinand. A completare il pacchetto estetico ci sono i cerchi Sport Classic neri satinati con mozzo autobloccante e stemma Porsche del 1963, oltre al badge “90 FA Porsche” collocato sulla presa d'aria posteriore.

Porsche 911 GT3 90 FA: il badge celebrativo applicato sulla griglia del cofano motore

Abitacolo studiato nei minimi dettagli

All'interno, l'omaggio prosegue con i sedili in pelle Club Brown Truffle e inserti in tessuto intrecciato che riprendono il motivo della giacca preferita di Ferdinand Alexander. Lo stesso materiale è applicato anche al vano portaoggetti e al pannello posteriore.

Porsche 911 GT3 90 FA: tutta l'eleganza e la classe degli interni della sportiva tedesca

Il pacchetto include inoltre:

Orologio Sport Chrono ispirato al Chronograph 1

Borsa da viaggio Weekender in pelle

Leva del cambio con maniglia in noce

Targhetta dorata con silhouette della 911 originale e firma FA Porsche

Realizzata a partire dalla base tecnica della GT3 Touring, la 90 FA mantiene il boxer 4.0 a sei cilindri da 510 CV e 450 Nm, abbinabile a cambio manuale o automatico. Con il PDK, lo 0-100 km/h richiede 3,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 313 km/h.

Porsche 911 GT3 90 FA: produzione limitata a 90 esemplari su base GT3 Touring

Limited Edition per pochi

La produzione è limitata a 90 unità, con una vettura riservata a Mark Porsche. L'avvio della produzione è previsto per metà 2026 e ogni acquirente riceverà una consulenza dedicata per la personalizzazione.

Porsche 911 GT3 90 FA: l'orologio Cronograph 1 in omaggio ai proprietari della coupé

Accessori esclusivi per i clienti

Il pacchetto comprende anche una borsa Weekender in pelle Truffle Brown e una versione speciale del Chronograph 1, con cassa in titanio e luminosità Super-LumiNova dall'effetto patinato, entrambi sviluppati per l'occasione. Il prezzo è per intenditori e collezonisti visto che si parte da 366.327 euro, ma siamo sicuri che questo gioiello andrà sold out in poco tempo dopo l'apertura degli ordini ad aprile 2026. Voi cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/12/2025