Porsche Panamera Sonderwunsch: one-off da sceicchi che racconta una visione

La supersportiva a quattro porte personalizzata artigianalmente in due anni debutta a Dubai con livrea bicolore dorata e umidificatori per i sigari. Il prezzo? Resta un segreto...

Due anni dopo l'annuncio del progetto, la Porsche Panamera realizzata attraverso il programma di personalizzazione Sonderwunsch è stata mostrata al festival Icons of Porsche di Dubai (guarda la homepage di Icons of Porsche) e mette in chiaro una cosa: se il portafoglio lo consente, non c'è niente di meglio che guidare un'auto davvero unica.

Porsche Panamera Sonderwunsch: una Turbo realizzata in esemplare unico

Modello esclusivo o, meglio, unico

Si tratta di una one-off sviluppata partendo dalla base di una Panamera Turbo (leggi tutto su Porsche Panamera ibrida), frutto di un processo di personalizzazione totale che mette in evidenza le possibilità offerte dal reparto dedicato della casa di Zuffenhausen (guarda la homepage di Porsche Italia).

Porsche Panamera Sonderwunsch: carrozzeria in due sfumature con transizione fluida

Doppia sfumatura per la carrozzeria

L'esterno presenta una livrea bicolore che combina Leblon Violet Metallic e Sunset Red, con una transizione fluida sulla carrozzeria della berlina. La superficie è arricchita da scaglie dorate, elemento che conferisce ulteriore complessità visiva. Per completare il lavoro troviamo dettagli in Avium Metallic, impiegati per le sottili strisce decorative e per le cornici dei finestrini.

Gli interventi dedicati includono anche un set di cerchi da 21 pollici sviluppato appositamente per il progetto. La colorazione riprende gli stessi contrasti già adottati sulla carrozzeria, mantenendo continuità stilistica tra le diverse sezioni dell'auto.

Porsche Panamera Sonderwunsch: gli interni realizzati su richieste esclusive del cliente

In abitacolo lusso artigianale

L'abitacolo segue la stessa impostazione cromatica. Le tonalità Rosso Tramonto e Rosso Barrique compaiono su cinture di sicurezza, cuciture e rivestimenti, affiancate alla pelle nera utilizzata per le superfici principali.

Porsche Panamera Sonderwunsch: il vano porta Champagne fra i sedili posteriori

Le finiture in Avium Metallic tornano sulla console centrale, sugli interruttori e sulle lancette dello Sport Chrono, insieme alla sigla “Sonderwunsch”. Tra i dettagli più peculiari figura l'incisione delle coordinate diZuffenhausen sui pannelli dei sedili anteriori.

Porsche Panamera Sonderwunsch: l'umidificatore per i sigari alloggiato fra i sedili anteriori

Non mancano personalizzazioni funzionali , tra cui:

umidificatore per sigari integrato nel vano portaoggetti, con inserti in legno di cedro e igrometro

secchiello per champagne illuminato

bagagliaio rivestito completamente in pelle con inserti in metallo anodizzato nero e dettagli Avium

Porsche Panamera Sonderwunsch: modello super esclusivo ma il prezzo rimane segreto

Richieste uniche, cliente soddisfatto

Secondo Alexander Fabig, vicepresidente Individualisation e Classic di Porsche, la Panamera Sonderwunsch rappresenta la volontà di trasformare le richieste del cliente in un progetto unico, con un livello di artigianalità elevato. Il costo finale non è stato comunicato, ma la natura così esclusiva del progetto ci fa pensare che la cifra sia alla portata di pochissimi fortunati. Voi cosa ne pensate di questa supercar in esemplare unico? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/11/2025