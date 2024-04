Porsche 919: la regina di Le Mans diventa un gatto delle nevi

Al nome F.A.T. International risponde la società che ha creato GP Ice Race, l'esclusivo evento sul ghiaccio che si svolge ogni gennaio a Zell Am See, in Austria. Oltre a questo, è proprietaria del ristorante F.A.T Mankei a Großglockner Hochalpenstraße e in passato ha sponsirizzato alcune auto che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans. Tra queste, la Dauer 962 LM del 1994 e la TWR Porsche WSC-95 del 1997, e più di recente una Porsche 919 Hybrid, che con un opportuno cambio gomme si è tramutata nella Porsche F.A.T. 919 Snowcat che vedete nelle foto.

AFFARI DI FAMIGLIA C'è lo zampino della Porsche in questa insolita creazione, che all'inizio del mese è stata esposta al Car//Design Event 2024 a Monaco, in Germania. Cingoli (rossi, che fanno molto racing) e assetto rialzato, con gli alberi di trasmissione in bella vista, ne fanno lo spazzaneve più sportivo che si sia mai visto e sarebbe stato lo stesso Ferdinand Porsche a idearlo, presentandolo all'evento Mankei 2023 per celebrare il famoso ristorante in cima al passo alpino del Glockner. La famiglia Porsche sarebbe infatti molto legata a questo ristorante, poiché Ferry Porsche era solito testare i sistemi di raffreddamento dei nuovi veicoli sulle strade tortuose che portano lì.

Porsche F.A.T. 919 Snowcat

RISTORANTE STRATEGICO ''Mio nonno testava le auto per il surriscaldamento e così via guidandole da Gmünd e oltre il passo Glockner, proprio davanti alla porta [del locale]'', spiegava Ferdinand Porsche. ''A causa del tempo, il passo è chiuso per sei mesi ogni anno, quindi il veicolo è stato sviluppato per permettere a Christina [la responsabile del ristorante] di venire a controllare il posto'', scherzava Ferdinand. Prima di diventare il gatto delle nevi più bello del mondo, questa 919 era una presenza fissa nelle corse di endurance e tuttora monta - pare - un motore V4 da 2,0 litri elettrificato a dare 900 cavalli di potenza. Non si tratterebbe di una semplice carrozzeria appiccicata a una meccanica da spazzaneve ordinario, insomma. Ma qualunque cosa ci sia sotto una cosa è certa: ruba gli sguardi come poche cose al mondo.

